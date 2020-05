Prehnaná chvála na adresu súťažiacej rozhádala finalistov SuperStar: Pozná porota víťaza?!

Majú svojho favorita?! Talentová súťaž SuperStar je v plnom prúde a do záverečného finále sa prebojovala len pätica súťažiacich.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Medzi nimi však výrazne vyniká mladá Diana Kovaľová (15), ktorá žije s rodinou v španielskej Malage. Blondínka sa hudbe venuje odmalička a dokonca s rodičmi aj vystupuje pred publikom. Napriek tomu, že konkurencia je veľká a víťaza by si trúfol tipnúť len málokto, vyzerá to tak, že porota svojho víťaza už má. Slová katov totiž hovoria jasnou rečou a Dianu zahŕňajú chválou a vynášajú ju do nebies.

Diana Kovaľová má len pätnásť rokov, no jej spevácke umenie je od začiatku vyzdvihované do výšok. Blondínka totiž odmalička aktívne spieva a svoje nadanie podedila najmä po rodičoch, s ktorými aj vystupuje. Už pri prvom kastingu bola z jej prednesu porota unesená a nejedného porotcovského „sudcu“ rozplakala jej dojemná pieseň až k slzám.

Práve vtedy sa začala cesta chvály, keď superlatívmi nešetrila ani Monika Bagárová: „To bolo niečo tak krásne. Ukázala si možnosti, ktoré máš,“ povedala na jej adresu tehotná speváčka. Tej sa vystúpenie Diany páčilo natoľko, že si nielen dala zavolať jej mamu, ktorej zagratulovala k nadaniu jej dieťaťa, ale by ju priamo v tej chvíli a bez váhania zapísala medzi najlepších. „Keby som ti teraz mohla dať kartičku, tak by som ti ju hneď dala, aby som ťa uvidela vo finále, lebo máš obrovský talent a ja ťa milujem,“ povedala Monika.