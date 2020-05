Čo všetko sa od stredy mení: Nové pravidlá pre reštaurácie, kiná aj divadlá

Pre vnútorné prevádzky budú od stredy (27. 5.) platiť nové pravidlá.

Prevádzky si budú môcť vybrať, či dodržia kritérium 15 štvorcových metrov (m2) na zákazníka alebo dvojmetrový odstup medzi zákazníkmi alebo dvojmetrový odstup medzi okrajmi stolov. Uviedol to premiér Igor Matovič (OĽaNO) na tlačovom brífingu v pondelok po stretnutí s konzíliom odborníkov. Nové pravidlá budú platiť aj pre verejné stravovanie po 22.00 h.

Všetky vonkajšie i vnútorné športoviská budú otvorené od budúcej stredy, teda od 3. júna. Podmienkou budú dvojmetrové rozstupy alebo 15 metrov štvorcových na zákazníka. Cvičiť sa bude môcť bez rúšok. Využívať bude možné aj šatne či sprchy. Povinná bude dezinfekcia. Fitnescentrá budú musieť zároveň viesť evidenciu cvičiteľov a sprístupniť ju regionálnym úradom verejného zdravotníctva, aby vedeli v prípade nákazy kontaktovať všetkých, ktorí sa mohli infikovať. Opatrenia sa budú týkať aj plavární.

Možnosť krátkodobo vycestovať do ôsmich krajín (Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska, Chorvátska, Nemecka, Švajčiarska, Slovinska) bez povinnej karantény pri návrate, ktorá doteraz platila na 24 hodín, sa od stredy 27. mája predĺži na 48 hodín. "Povedal by som, že je to dobrá vôľa Slovenskej republiky voči týmto ôsmim krajinám," informoval Matovič s tým, že ide o krajiny, ktoré boli identifikované ako menej rizikové. Priznáva však, že nie všetky tieto krajiny umožňujú vstup Slovákov bez testov. Toto je podľa premiéra otázkou ďalších rokovaní.

Súčasťou pondelňajšieho balíka rozhodnutí odborného konzília epidemiológov, hygienikov a verejných zdravotníkov je aj umožnenie nedeľnej prevádzky niektorých ďalších prevádzok a poskytovateľov služieb. Ide o kiná, divadlá, taxislužby, autoškoly, turistické informačné centrá a služby ambulantného predaja.