IT odborník o aplikácii pre navrátilcov: eKaranténa je vo svete unikátom

Slovenská aplikácia eKaranténa, ktorá umožňuje navrátilcom zo zahraničia prežiť karanténu v pohodlí svojho domova, je podľa IT odborníka Ondreja Macka vo svete dosť unikátna.

Ako uviedol pre TASR, myslí si to predovšetkým pre technológiu FaceTouch, za ktorou je slovenská firma Innovatrics. "Tá pritom porovnáva tvár odfotenú pri registrácii aplikácie s tou, ktorá je práve pred prednou kamerou smartfónu. Ako výsledok pošle len informáciu o zhode alebo nezhode," vysvetlil Macko s tým, že aplikácia neposiela ani zistené GPS súradnice, len ich porovnáva s tým, kde sa mobil práve nachádza. "A opäť posiela len súhlas alebo nesúhlas s potvrdenou pozíciou a nastavenou adresou domácej karantény," vysvetlil Macko.

Ako dodal na margo schvaľovania aplikácie spoločnosťami Google a Apple, dalo sa čakať, že Apple bude opatrnejšia. "Z pohľadu oboch obchodov to je podozrivá aplikácia, lebo chce používať aj polohu aj kameru - a to vždy, nielen pri používaní aplikácie. Apple je obyčajne vždy viac opatrný ako Google," uviedol Macko.

Obchod Google Play schválil používanie aplikácie v nedeľu (24.5.), Apple Store ju zatiaľ ešte neschválil. "Skoro 24 hodín sa však používala (na Android telefónoch) mimo schválenia prevádzkovateľom," upozornil Macko. Ako dodal, odpovedať na to, či údaje môžu alebo nemôžu byť prostredníctvom aplikácie eKaranténa zneužité, sa nedá. "Technické možnosti na to má, ale podľa podmienok prevádzkovania tejto aplikácie je to vylúčené," uzavrel Macko.