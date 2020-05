Úspech slovenskej zbrojárskej spoločnosti: Firma kúpila fabriku v Španielsku

Slovenská zbrojárska spoločnosť MSM Group vstúpila na západoeurópsky zbrojársky trh.

Jej zástupcovia podpísali zmluvu na kúpu 100-percentného vlastníckeho podielu v jednej z najvýznamnejších španielskych spoločností. Informoval o tom generálny riaditeľ MSM Group Pavol Čahoj.

Slovenská zbrojárska firma a španielska Santa Barbara Sistemas dokončili avizovanú transakciu na kúpu spoločnosti Fabrica de Municiones v Granade. "Skompletizovanie tohto obchodu vyjadruje naše presvedčenie o schopnosti a profesionalite zamestnancov spoločnosti Fabrica de Municiones Granada a dôveru v úspešný rozvoj španielskej ekonomiky a obranného priemyslu," povedal po podpise zmluvy Čahoj.

Ako dodal, španielsky manažment má plnú dôveru nového majiteľa a hneď ako to situácia s pandémiou vo svete dovolí, obe krajiny budú môcť uvoľniť svoje ekonomiky a hranice tak, aby mohlo prísť v krátkom čase k zapojeniu spoločnosti Fabrica de Municiones Granada do výrobných aktivít skupiny MSM Group.

"Akvizíciami si zaručujeme, že budeme mať celý dodávateľský a obchodný reťazec vo vlastných rukách a diverzifikovaný do ďalších zemí. Chceli sme sa dostať z pozície východoeurópskeho výrobcu munície a získať väčší priestor, ako sa presadiť na západných trhoch či v NATO," povedal šéf slovenskej firmy.

MSM Group patrí do holdingu Czechoslovak group českého podnikateľa Michala Strnada. Do muničnej výroby v Španielsku sa rozhodla vstúpiť v rámci dlhodobej spolupráce a nadštandardných vzťahov so spoločnosťou General Dynamics European Land Systems. Munícia dnes tvorí asi 70 percent tržieb slovenskej spoločnosti.