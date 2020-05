ONLINE Koronavírus na Slovensku: Spor medzi majiteľmi fitness centier a premiérom sa vyostril, tvrdé slová Matoviča

Majitelia fitness centier ohlásili na dnešné ráno od 6. hodiny blokáciu vstupu do hlavného mesta. Tvrdia, že sú už na pokraji krachu. Únia fitness centier Slovenska to považuje za ignoráciu ich situácie a ohlásila nadnes štrajk a chystá sa zablokovať hlavný ťah do mesta. Dôvodom je podľa nich ignorovanie 2 300 prevádzok na Slovensku, ktoré vytvárajú 20-tisíc pracovných príležitostí.