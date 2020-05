Problém, ktorý ju sprevádza celý život: Keď zistíte, koľko má toto dievčatko rokov, onemiete

Spisovateľka Melanie priznáva, že na svoj vek bola vždy nízka, avšak čím bola staršia, tým sa rozdiel zvyšoval.

Celé roky musela trpieť komentáre či už od spolužiakov alebo od neznámych ľudí, ktorí narážali na jej výšku. Nie raz ju kvôli jej 150 centimetrom nazývali „krpčekom“.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ako uvádza portál The Sun, Melanie Bell pochádza z Kanady, ale v súčasnosti žije v Anglicku. Ľudia, ktorí ju nepoznajú, si od nej pravidelne pýtajú preukaz totožnosti, pretože 30-ročná spisovateľka v skutočnosti vyzerá na 12. „Páčilo by sa vám, keby si vás opakovane mýlili s dieťaťom, alebo sa pýtali, či máte dosť rokov na to, aby ste mohli sedieť pri núdzovom východe v lietadle? Minimálny vek je 15 rokov,“ okomentovala časté otázky Melanie.

Dokonca sa jej raz na letisku stalo, že sa jej kontrola opýtala, či je dosť stará na to, aby mohla prejsť letiskovým skenerom. Poznamenala, že tento typ kontroly je povolený až od 12 rokov. Nie je to však len kvôli jej výške. Melanie pripúšťa, že jej „okrúhla tvár, drobná konštrukcia tela, plochý hrudník a široké oči“ vyvolávajú dojem, že je omnoho mladšia ako v skutočnosti.

Spisovateľka trpí nedostatkom rastového hormónu a tvrdí, že rovnaký problém má aj jej mama. Melanie má o 5 rokov mladšieho brata, ktorý je vysoký 182 centimetrov. Keď sa vedľa neho postaví, ľudia majú pocit, že je jeho mladšou sestrou.

Melanie tvrdí, že stále hľadá spôsoby, ako vyzerať aspoň trochu staršie. „Zdá sa, že formálne oblečenie počas cestovania, nosenie vysokých opätkov na platforme vždy, keď to je možné, spoliehanie sa na oblečenie šité na mieru, tmavé farby a výrazný rúž na perách ma aspoň na chvíľku ušetria od nevhodných otázok,“ poznamenala Melanie. Dodala, že za každú cenu sa musí vyhýbať mikinám, pretože v nich vyzerá ako „mladistvý hobbit“.

Mladá mamička sa odfotila so svojím synom: Robí si srandu?! Toto že je on?

Najviac akceptovaná je v online svete, pretože keď si píše s kolegami cez e-mail, nevidia jej tvár, a tak sa k nej správajú ako k dospelej. Tvrdí, že so všetkými svojimi partnermi sa vždy zoznámila cez online zoznamku.

Svoj životný príbeh ukončila aspoň jedným pozitívom, ktoré si všimla, keď sa presťahovala do Veľkej Británie. Má totiž pocit, že nevhodných komentárov na jej vzhľad je odvtedy menej, pretože Briti sa cítia „menej oprávnení“ komentovať výzor cudzincov.