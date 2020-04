Zdravotníčka Laura pod paľbou kritiky: Čo spustila jedna fotka, nečakala ani v najhoršom sne

Napriek tomu, že si mnohí ťažkú a najmä obetavú prácu zdravotníkov v prvej línii uvedomujú, nájdu sa aj takí, ktorí majú pochopenia menej. Niektorí sa odmietajú dištancovať a tým im ich prácu sťažujú, alebo im nechajú prázdne regále v supermarketoch. Títo však zašli ešte ďalej.

Zdravotníčka Laura Heath zverejnila na sociálnej sieti, že je veľmi hrdá na to, že pracuje pre NHS (anglická Národná zdravotnícka služba). Ako uvádza portál Metro, zatiaľ čo tisíce ľudí boli vďační za jej službu ľudu, našli sa aj takí, ktorí si potrebovali rypnúť. „Hrdý na nastajlovanú zdravotníčku kvôli fotke?“ znel jeden z komentárov.

„Wtf, to naozaj? Selfie fotka typu: Pozrite sa na mňa, som úžasná a pracujem pre NHS, ktorú si si urobila len kvôli lajkom, zatiaľ čo ľudia umierajú?“ skritizoval zdravotníčku ďalší používateľ sociálnej siete. „Je celonárodná kríza. Aspoň jeden deň v živote si nerob selfie a nepriťahuj na seba pozornosť,“ valila sa vlna kritiky.

24-ročná Laura sa posťažovala na Twitteri, že kvôli jej vzhľadu jej mnohí pacienti, ale rovnako aj neznámi ľudia adresovali nepríjemné komentáre a dokonca si musela prečítať aj to, že pýcha je hriech. Tvrdí, že reakcia ľudí „na jednu neškodnú selfie“ ju sklamala a „je jej zle“ z ľudí, ktorí ju súdia kvôli výzoru.

„Po zverejnení fotky mi prišlo množstvo komentárov, v ktorých ľudia kritizovali môj vzhľad a prehnaný make-up. Osobne si nemyslím, že chodím namaľovaná príliš. Nenosím umelé riasy a ani očné tiene alebo bronzer, takže moje líčenie je naozaj jemné,“ posťažovala sa Laura.

Napriek tomu, že ona a rovnako aj jej kolegovia pracujú dlhé hodiny v prvej línii a ohrozujú svoje zdravie, niektorí jej dokonca vytkli, že aj kvôli nej ľudia umierajú na koronavírus. „Spočiatku ma to neskutočne rozrušilo a ranilo. Nerozumiem tomu, ako kvôli jednej fotografii dokážu ľudia prejaviť toľko nenávisti,“ znejú slová Laury, ktorá je hrdá na to, že je zdravotníčkou.

„Mám 24 rokov a kvalifikáciu som dostala len pred 6 mesiacmi. Nikdy by mi nenapadlo, že by som mohla čeliť niečomu takémuto v tak veľkom rozsahu. Som na to hrdá. Jediné, čo môžem urobiť, je inšpirovať mladých ľudí, aby sa ukázali a tiež aby ukázali svetu, že na seba treba byť milší,“ ukončila svoj odkaz Laura.