Slováci, ktorí uviazli na hraniciach, sa dočkali: Matovič reaguje! Slová, ktoré rozhodne nečakali

Nestrčil hlavu do piesku! Premiér Igor Matovič reaguje na vyhrotenú situáciu, ktorá nastala po tom, ako sa nepodarilo spustiť aplikáciu smart karantény a desiatky Slovákov uviazali na rakúsko-slovenských hraniciach.

Repatrianti vracajúci sa zo západnej Európy zažili v piatok nemilé prekvapenie. Aplikácia, ktorá sa mala spustiť o 15. a vďaka nej mali smerovať rovno do domácej karantény, stále nefunguje a na hraniciach sa hromadia nespokojní Slováci volajúci po Matovičovom krku. A kým v Jarovciach a Bergu je dusno, Igor Matovič sa až prekvapivo pokojne k celej situácii vyjadril na Facebooku.

"Pár áut zablokovalo celý hraničný prechod (Jarovce-Kittsee - pozn. red.) a bránia iným ľuďom, ktorí majú vstup na Slovensko dovolený, aby sa na Slovensko dostali. Úplne najhoršie je, že blokujú aj tých ľudí, ktorým plynie 24 hodín," píše Matovič s tým, že ešte raz vysvetlil, prečo sa aplikáciu nepodarilo spustiť.



"Doteraz Apple a Google aplikáciu, bohužiaľ, neschválili. Rovnako platí, že na stránke https://korona.gov.sk, ktorú boli inštruovaní cestovatelia sledovať, zatiaľ stále svieti informácia, že aplikácia ešte nie je spustená."

Podľa Matoviča ľudia, ktorí prišli na hranice, odignorovali vládou odprezentované kroky, "prišli na hranice a myslia si, že nátlakom dosiahnu, že ich polícia pustí na Slovensko bez akejkoľvek karantény."

Premiér sa rozhodol zasiahnuť aj napriek tomu, že aplikácia naďalej nefunguje.

"Oslovil som Úrad verejného zdravotníctva s prosbou, aby umožnili prechod do domácej karantény nielen tým ľuďom, ktorí prídu na hranice - ALE aj tým ľuďom, ktorí už v štátnej karanténe sú. Súhlasili a v tomto duchu nachystajú opatrenie ÚVZ, ktoré bude zverejnené momentom, ako sa spustí alikácia eKaranténa.

To znamená, že ak cestovatelia na hranici chcú - nech sa páči, môžu ísť do štátnej karantény a následne, keď bude aplikácia schválená od Apple a Google, môžu prejsť do karantény domácej. To bude rovnako umožnené všetkým ľuďom zo štátnej karantény. To tiež znamená, že v prípade, ak aplikáciu z nejakého záhadného dôvodu Apple a Google neschvália, čo nikto z fachu nepredpokladá, cestovatelia zostanú len v štátnej karanténe. Odporúčam zvážiť toto riziko," zakončil Igor Matovič.