Veľká anketa s rodičmi z celého Slovenska: Pošlete svoje deti do školy?

Škola volá! Už 1. júna sa v triedach opäť rozozvučí školský zvonček a začne sa vyučovanie v 1. až 5. ročníku.

Po pauze vynútenej pandémiou je však dochádzka detí dobrovoľná. Nový Čas sa opýtal známych i menej známych rodičov po celom Slovensku, či pošlú svoje deti do školy.

Darina (42) s dcérou Eliškou (7), Košice - Áno Otvoriť galériu Darina s dcérou Eliškou, Košice Zdroj: red

„Som rada, že školy otvárajú svoje brány, aj keď len na posledný mesiac. Chcem dať moju dcérku, prváčku Elišku do školy, no bude to zavisieť od toho, či škola bude mať rannú družinu. Musím sa ale priznať, že mám trošku obavy o jej zdravie, no Eliška už veľmi chce ísť, chýba jej socializácia i kontakt so spolužiakmi.“





Ivana (38) so synom Andreasom (7), Hôrka nad Váhom - Áno Otvoriť galériu Ivana so synom Andreasom, Hôrka nad Váhom Zdroj: red

„Sme nesmierne šťastní, že deti už pôjdu do školy. Určite ja svojho prváčika do školy dám. Veľmi mu chýbali kamaráti a aj škola. Doma to už bol ťažký boj. Som rada, že aspoň mesiac bude zase všetko tak, ako má byť.“



Roman Pomajbo (51) s dcérami Vivien (11), Noemi (10) a Timeou (6), Bratislava - Áno Otvoriť galériu Roman Pomajbo s dcérami Vivien, Noemi a Timeou, Bratislava Zdroj: anc

- Pustíme deti do školy, pretože deti patria do školy! Neviem, či dobrovoľne je dobre. Buď všetci, alebo nikto.







Aneta Parišková (46) so synmi Nathanom (7 ) a Gabrielom (8), Bratislava - Áno Otvoriť galériu Aneta Parišková so synmi Nathanom a Gabrielom, Bratislava Zdroj: red

- Určite chlapci do školy pôjdu. Nie je žiadny dôvod, aby nechodili.