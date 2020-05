Rybníček o otváraní škôlok a škôl: Netreba mať ilúzie, že to bude ideálne

Krajské mestá sú pripravené zvládnuť reštart školského roka v základných a materských školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Po piatkovom stretnutí neformálneho združenia primátorov krajských miest K8 to povedal košický primátor Jaroslav Polaček.

"Mesto Košice je najväčší zriaďovateľ škôl na Slovensku, prevádzkujeme takmer 260 škôl. S ministrom školstva diskutujeme o ich otvorení už niekoľko týždňov a robíme všetko pre to, aby sme 1. júna boli pripravení. Podľa nášho prieskumu sú dve tretiny rodičov detí v Košiciach rozhodnuté poslať svoje deti do školy. Je tu zložitá diskusia, všetko konzultujeme s ministerstvom a pripravujeme pokyny, ako sa majú učitelia a deti správať. Za Košice môžem povedať, že robíme všetko pre to, aby sme ten proces zvládli," doplnil košický primátor.

Podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka netreba mať ilúzie o tom, že všetci rodičia budú spokojní a že to bude ideálne. Mestá robia všetko pre to, aby išli podľa usmernení. Rizikovou skupinou sú podľa jeho slov aj učiteľky nad 60 rokov.

"To môže byť problém, pretože mnoho učiteliek je v tejto vekovej kategórii a zrejme sa budeme musieť rozprávať s pánom ministrom a s hlavným hygienikom, aby tú hranicu rizika posunuli nad 65 rokov. Ak napríklad 60-ročné učiteľky odmietnu nastúpiť do škôlky, môžeme mať problémy. S tým sa treba vyrovnať," zdôraznil Rybníček.

Ako informoval primátor Banskej Bystrice Ján Nosko, záujem o umiestnenie detí do školských zariadení od 1. júna je v Banskej Bystrici na úrovni 97 percent. "Hľadáme kľúč, akým spôsobom umiestniť deti v týchto zariadeniach. Máme predstavu najskôr umiestniť deti rodičov, ktorí pracujú v prvej línii (zdravotníci, policajti, hasiči), následne deti matiek samoživiteliek. Neviem, či dokážeme uspokojiť záujem všetkých, ale budeme sa snažiť urobiť pre to všetko," zdôraznil Nosko.