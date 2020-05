Oliver Andrásy bude opäť dedkom: Tip na pohlavie tretieho vnúčaťa mu nevyšiel

Babinec sa rozrastie! Humorista Oliver Andrásy (62) sa onedlho stane trojnásobným starým otcom.

Jeho dcéra Vierka (35) má už dve malé princezné Karolínku (5) a Natálku (2,5) a pod srdcom nosí ďalšie bábätko. No hoci Andrásy bol skalopevne presvedčený, že tentoraz to bude chlapec, s manželkou Dankou (60) sa dočká tretej vnučky. Oliver Andrásy sa teší na tretie vnúča. Ako Novému Času povedal pred dvoma týždňami, so zaťom Andrejom boli presvedčení, že to bude chlapec.

„Moja manželka síce pripúšťa aj takú možnosť, že by to mohlo byť teoreticky dievča, ale my so zaťom sme o svojej pravde skalopevne presvedčení a nedáme sa pomýliť babskými rečami,“ dušoval sa pred pár dňami budúci trojnásobný dedko. Tip mu však nevyšiel.

„Ideme v šľapajach Čechova (ruský spisovateľ, pozn. red.) - budú to tri sestry. Darmo, klasika je klasika. „Dve sestry a jeden brat, veď taký román by si nikto ani nekúpil. Takže k našim dvom princeznám pribudne tretia,“ prezradil natešený humorista, ktorého rodinka sa rozrastie koncom októbra.