Dôstojník zachraňoval ľudí z Dunkirku aj Titanicu: Čo videl, ho navždy poznačilo

Pred 80 rokmi viedol Charles Lightoller malú loďku do prístavu.

Ten sa volal Dunkirk a stúpali z neho kúdoly čierneho dymu po bombardovaní. Lightollerova jachta mala kapacitu 21 ľudí, no odviezol na nej 130 vojakov. A nebolo to prvýkrát, čo zachraňoval životy. Takmer 30 rokov predtým bol druhým dôstojníkom na Titanicu a riadil evakuáciu žien a detí z potápajúcej sa lode. V tej dobe mal Charles Lightoller už 66 rokov a bol na dôchodku. Keď však 21. mája 1940 Nemci obkľúčili britské vojská v Dunkirku vo Francúzsku, hrozilo, že padnú do zajatia.

Britské velenie sa ich za každú cenu snažilo evakuovať a na tento účel povolali aj civilistov s ich loďkami. Výletná jachta Sundowner nikdy predtým neviezla viac ako 21 ľudí. Charles Lightoller so svojím synom Rogerom z nej však odstránili postele, stoly, stoličky a aj sporák, aby urobili čo najviac miesta. Aj s 18-ročným pomocníkom Geraldom Ashcroftom sa potom vydali v ústrety nebezpečenstvu.

Nebolo to prvýkrát, čo Charles Lightoller čelil smrti. Keď Titanic v noci zo 14. na 15. apríla 1912 narazil na ľadovec, dostal ako druhý dôstojník na starosti evakuáciu cestujúcich do ôsmich záchranných člnov na ľavoboku. Milionár John Jacob Astor ho pri tom požiadal, aby sa pripojil k jeho tehotnej manželke v jednom z člnov a dozrel na ňu. Dôstojník to však odmietol, pretože ženy a deti mali prednosť a on im nechcel zaberať miesto.

Keď člny odplávali a Titanic sa potopil, skočil do ľadovej vody a podarilo sa mu dostať na jeden prevrátený čln, na ktorom takto pár ľudí prežilo. Musel sa pozerať a počúvať, ako okolo mrznú a topia sa stovky ľudí, a to ho silno poznačilo. V prvej svetovej vojne velil torpédoborcu HMS Garry a potopil ním nemeckú ponorku UB-110 tak, že do nej narazil. Pri tom si tak poškodil provu vlastnej lode, že do prístavu musel doplávať pospiatky.

Keď sa plavil do Dunkirku, viackrát čelil útokom nemeckých lietadiel. Jeho syn Brian, ktorý bol pilotom a padol na začiatku vojny, ho naučil, že útočiaci Messerschmitt pred začiatkom streľby mierne zdvihne nos. Preto vždy čakal s úhybným manévrom až na tento okamih a Nemci jeho jachtu nikdy nezasiahli.

Všetky tieto udalosti zachytil režisér Christopher Nolan vo filme Dunkirk v roku 2017. Vojakom, ktorých Charles bral na palubu, prikázal hodiť do vody pušky, batohy i topánky, nech sa ich na palubu zmestí čo najviac. Nakoniec ich bolo 130. Vtedajší premiér Winston Churchill chcel z Dunkirku zachrániť aspoň 45 000 vojakov. Podarilo sa ich evakuovať 338 000.

Charles Lightoller zomrel v roku 1952 ako 78-ročný. Jeho syn Roger, ktorý s ním bol v Dunkirku, zahynul mesiac pred koncom vojny ako veliteľ torpédového člna. Ich jachta Sundowner sa zachovala dodnes a udržiavajú ju ako pamätník.