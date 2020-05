Peter Roškanin bojoval na Dukle, granát mu odtrhol ruku aj časť trupu: Hrdinu omylom pochovali!

Neľútostné boje v Duklianskom priesmyku, ktoré si vyžiadali tisícky mŕtvych, so sebou priniesli aj neuveriteľné príbehy hrdinov.

Hlavným predstaviteľom jedného z nich bol statočný bojovník proti fašizmu podplukovník Peter Roškanin († 79). Veliteľ z východného Slovenska kruté boje prežil. Počas jednej z povojnových návštev Dukly však svoje meno nečakane našiel na pomníku padlých! Podplukovník Roškanin pochádzal z dedinky Ladomírov (okr. Snina). Dodnes v nej žije jeho neter Mária Gezová (84).

„Bol príslušníkom maďarskej armády, ktorá bojovala po boku Nemecka, ale nepáčilo sa mu to. Mal aj obchod v neďalekej dedine na dnešnej Ukrajine. Raz povedal, že ide do obchodu a odvtedy sa nevrátil. Zmizol a podarilo sa mu dostať do československej armády v Sovietskom zväze. S ňou sa dostal až na Duklu,” spomína neter.

Tam utrpel ťažké zranenie. „Odtrhlo mu ruku a časť trupu,” pokračuje. Podľa nej strýko zažil prvé obrovské prekvapenie v nemocnici vo Ľvove, kam ho previezli po zranení na Dukle. „Lekár mu vraví - máme tu ešte jedného Roškanina. Keď sa stretli, obaja stratili reč. Menovec nebol menovec, ale Petrov otec, ktorý bol odvedený do maďarskej armády, ale v Sovietskom zväze sa tiež pridal na stranu československého armádneho zboru,” spomína Mária.

Šok pri návšteve

Statočný podplukovník mal veľké množstvo vyznamenaní a často chodieval na Duklu. Tam v 60. rokoch zažil druhé veľké prekvapenie. „Počas bojov na Dukle Roškaninovi granát odtrhol ruku. Bol v bezvedomí. Našiel ho jeden z vojakov, odrezal časť uniformy, ktorá poslúžila ako obväz a odstransportoval zraneného do poľnej nemocnice. Lenže jeho spolubojovníci to nevedeli. Keď po boji našli zakrvavenú uniformu s dokladmi a časť ruky, mysleli si, že ho úplne roztrhal granát. Takže ho zapísali do zoznamu padlých. Tak sa jeho meno ocitlo na náhrobnom pomníku,” vysvetľuje dlhoročný riaditeľ Vojenského múzea vo Svidníku Jozef Rodák (76).

Podľa neho to šokovaný Roškanin zistil počas jednej z návštev Dukly a požiadal Vojenský historický ústav v Prahe o vymazanie mena z pamätníka padlým. „V roku 1965 jeho meno skutočne odstránili,” uzavrel Rodák.