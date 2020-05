Pár z Argentíny si dal dieťa vynosiť Ukrajinkou: Od synčeka ich pre pandémiu delí 12-tisíc kilometrov

Obchod s deťmi na objednávku sa zastavil, no bábätká sa stále rodia.

Na Ukrajine zostalo pre uzavreté hranice približne 100 detí narodených náhradným matkám. Mnohí rodičia tak ostali odrezaní od svojich detí. Keď sa Flavia a José z Argentíny rozhodli mať dieťa s pomocou náhradnej matky na Ukrajine, netušili, že vzdialenosť viac ako 12-tisíc kilometrov nebude najväčší problém. Našetrili si peniaze a v roku 2018 vycestovali, aby si splnili svoj najväčší sen. Netušili, že keď sa ich dieťa narodí, budú zaseknutí doma, oddelení Atlantikom od svojho malého syna menom Manuel.

Ten už má sedem týždňov, a starajú sa o neho sestričky v hoteli pri Kyjeve. Rodičia však vedia, že na vytvorenie puta je nevyhnutný dotyk. Zatiaľ absolvovali aspoň videohovory. Ukrajina podobne ako mnohé iné krajiny uzavrela hranice a cestovanie je takmer nemožné. Argentína stopla leteckú dopravu zatiaľ do septembra. Lenže Flavia a José nie sú jediní, ktorí čakajú na dieťa. Dovedna je ich približne 100 a čoskoro sa majú narodiť ďalšie. Len z Argentíny si dieťa „objednalo“ 16 neplodných párov.

Ukrajina je veľmi vyhľadávanou práve pre asistovanú reprodukciu. Stoji viac ako 45-tisíc eur, no je to len zlomok ceny oproti USA. Firma zastrešujúca tieto úkony sa medializáciou snaží vytvoriť tlak na diplomaciu. Rodičom 15 bábätiek bolo dovolené vziať si svoje deti domov. Flavia a José majú povolenie vstúpiť do krajiny, no zatiaľ nevedia, ako sa dostanú domov.hovorí Flavia.