Za dva roky na Slovensku odhalili 15 780 áut so stočenými kilometrami: Dominujú tieto značky!

Za dva roky sa na Slovensku vďaka existencii Registra prevádzkových záznamov vozidiel odhalilo 15 780 áut so stočenými kilometrami.

Ako ďalej agentúru SITA informoval Miroslav Strelec z Technickej služby kontroly originality, 3 116 vozidiel malo pritom upravenú poslednú hodnotu najazdených kilometrov. "Najčastejšie mali stočené kilometre automobily značky Škoda, Ford a Renault," spresnil Strelec.

Informácie o najazdených kilometroch sú na Slovensku zaznamenávané do Registra prevádzkových záznamov vozidiel zriadeného Ministerstvom dopravy a výstavby SR od mája 2018. Register je jediný štátny zdroj, ktorý poskytuje oficiálne údaje o histórii najazdených kilometrov. Zaznamenáva sa do neho zobrazovaná hodnota odometra každého na Slovensku evidovaného auta v rôznych životných situáciách počas jeho prevádzky až do vyradenia z evidencie.

Údaje do registra zaznamenáva množstvo subjektov z automobilového sektora. „V súčasnosti ide o 2 200 subjektov, hlavne sú to výrobcovia a zástupcovia výrobcov, autobazáre, servisy, technické služby technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality, ďalej poisťovne, leasingové spoločnosti, ako aj znalci v oblasti dopravy. Od začiatku tohto roka sa povinnosť prispievať údajmi do registra rozšírila o ďalšie subjekty, ktoré prichádzajú do kontaktu s automobilmi a zaznamenávajú údaje z odometra, ako napríklad spoločnosti, ktoré vykonávajú dražby vozidiel alebo požičovne vozidiel," doplnil Strelec.

Informácie z registra sú dostupné prevádzkovateľovi auta formou výpisu, tzv. ODO-Passu. Tie vyhotovuje približne 100 pracovísk kontrol originality, ako aj vyše 800 poskytovateľov ODO-Passov. Spotrebiteľ si ich existenciu a pravosť overí bezplatne na www.rpzv.sk. Pomocou evidenčného čísla vozidla alebo identifikačného čísla vozidla VIN zistí, či k nemu existuje ODO-Pass. Ak áno, od predávajúceho si vyžiada údaje potrebné na zobrazenie histórie najazdených kilometrov. Pokiaľ ODO-Pass nebol vydaný, spotrebiteľ by ho mal podľa Strelca vždy pred kúpou ojazdeného vozidla požadovať od predávajúceho.

Ďalšie podstatné informácie o aute získa spotrebiteľ v Prílohe k ODO-Passu, v ktorej sú okrem iného aj údaje o exekučnej blokácii, leasingu, záložnom práve, o overení vozidla v pátracích evidenciách, či výbave a poškodení automobilu. "Ak v prílohe nájde spotrebiteľ informáciu, že k danému vozidlu existujú záznamy o poškodeniach v dôsledku dopravnej nehody alebo škodovej udalosti, môže si na stránke www.rpzv.sk vygenerovať aj Výpis o poškodeniach vozidla, ktorý poskytuje informácie o poškodení jednotlivých častí vozidla," radí ďalej Strelec.