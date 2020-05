Znechutený Budaj po tom, čo videl na východnom Slovensku: Na ministerstve budú padať hlavy!

Štátne orgány pri riešení environmentálnych záťaží spôsobených činnosťou bývalého štátneho podniku Chemko Strážske a jeho nasledovníkov zlyhali.

Uviedol to minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) v utorok pre médiá po obhliadke odkaliska Poša a zvernice susediacej s areálom podniku v Strážskom, v ktorej sú uskladnené tony toxického odpadu. Pracovnú cestu na východ Slovenska, ktorej cieľom bolo preukázať záujem vyriešiť problematiku uskladnených PCB látok a tiež odkaliska Poša, spolu s ním absolvoval aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽaNO).

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

"Tu je nelegálny stav. Štátne orgány zlyhali. Všetci, ktorí zlyhali menovite, pôjdu preč zo svojich funkcií, pokiaľ ide o rezort, ktorý vediem," uviedol Budaj v súvislosti s doterajším postupom štátnych orgánov zodpovedných za životné prostredie i ochranu zdravia a životov obyvateľstva. "Inšpekcia (životného prostredia, pozn. TASR) priznala, že mohli kedykoľvek zastaviť tú čistiareň, lebo nemá takzvané integrované povolenie, čiže je nelegálna. Zlyhala vo funkcii obhajoby verejného záujmu," doplnil na margo postupov jedného zo zainteresovaných orgánov v súvislosti s aktivitami spoločností aktuálne pôsobiacich v areáli bývalého štátneho podniku. Konať podľa neho mali dávno aj hygienici, a to na základe zdravotných parametrov obyvateľstva v regióne. "Hygienici sú ochrancovia zdravia a životov ľudí. Tu mali konať a podávať podania na políciu, podávať podania prokurátorom," konkretizoval.

Riešením, ako v budúcnosti riešiť environmentálnu problematiku, je podľa Budajových ďalších vyjadrení zvýšenie kompetencie Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), aby sa z nej stala "zelená NAKA", a tiež znásobiť sankcie za znečisťovanie životného prostredia. "Bohaté podniky, ktoré zarábajú v miliónoch, keď raz za čas zaplatia niekoľko desaťtisíc eur pokutu, tak sa z nás smejú. Tieto pokuty treba zvýšiť, inšpekcia musí mať právo vtrhnúť k znečisťovateľovi a pristihnúť ho in flagranti," povedal v súvislosti s aktuálnym stavom, keď spoločnosti vykonávajúce svoju činnosť v areáli bývalého štátneho podniku roky využívajú odkalisko Poša aj napriek tomu, že nevlastnia potrebné integrované povolenie. SIŽP v tejto súvislosti vlani spoločnosti Ekologické služby udelila pokutu vo výške približne 40 000 eur.

Na margo v regióne stále platnej mimoriadnej situácie v súvislosti s odstránením sudov s toxickými PCB látkami z areálu zvernice uviedol, že doterajšia nečinnosť súvisí s nespoluprácou zainteresovaných štátnych orgánov, či už na úrovni okresov, krajov, ale i ministerstiev. "Treba tu vytvoriť jednotný krízový štáb ako pri COVID-19, a iba vtedy to funguje," ponúkol riešenie. Za krízovú pritom označil situáciu so zakopaným toxickým odpadom v areáli zvernice, sudy uložené v teplárni a ošipárni podľa neho takým problémom nie sú, keďže na miestach uskladnenia sú čiastočne "zakonzervované". Uviedol, že rezort sa bude snažiť, aby sa kopec s uloženým odpadom "otvoril" do niekoľkých týždňov a na mieste sa vykonal geologický prieskum s cieľom zistenia rozsahu environmentálnej záťaže. Ako tiež v súvislosti s mimoriadnou situáciou podotkol, podľa jeho názoru pod ňu spadá aj problematika odkaliska Poša, keďže bola vydaná pre okresy, v ktorých sa nachádza i odkalisko.

Spoluprácu pri riešení environmentálnych záťaží v Strážskom prisľúbil i Mičovský. "Využijem všetky páky, všetky možnosti, všetky vedecké kapacity na to, aby sme zistili, aká je pravda teraz za čerstva, aby sme potvrdili všetky doterajšie výsledky," uviedol s tým, že v najbližšej dobe sa zameria predovšetkým na to, aby sa zver zo zvernice nemohla voľne pohybovať po okolí a nemohla byť predmetom predaja diviny. Nevylúčil ani finančné odškodnenie obyvateľov regiónu za ujmy, ktoré prevádzka bývalého štátneho podniku Chemko Strážske obyvateľom v regióne spôsobila.