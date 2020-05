Prokurátor čítal aj správy o sledovaní novinárov: Kočner ich spochybňuje svojskými argumentami

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Vladimír Turan čítal na súde v kauze vraždy Jána Kuciaka aj správy z Threemy medzi Marianom Kočnerom a svedkom Petrom Tóthom.

V jednej z nich poslal Kočner aj adresu Kuciaka vo Veľkej Mači. Marian Kočner tieto správy spochybňuje a tvrdí, že boli do Threemy dodatočne vložené.

"Prosím Ťa, ešte mi daj vytiahnuť tieto dve osoby. K nim by nemal byť problém zohnať aj fotokópiu pasu," písal Marian Kočner osobe označenou ako "n". O dve minúty neskôr poslal Tóthovi adresu Jána Kuciaka vo Veľkej Mači. "Za dve minúty sa nič vytiahnuť nedá," reagoval Marian Kočner s tým, že správa bola do Threemy neskôr vložená. Odmieta, že by s osobou "n" komunikoval a čokoľvek si od nej pýtal.

Turan čítal aj komunikáciu v súvislosti so sledovaním novinárov a sledovacím komandom, ktorý najal Tóth. Jeho činnosť mal chcieť Marian Kočner pozastaviť tesne pred vraždou, čo by bolo podľa obžalovaného hlúpe. "Pokiaľ by som ja objednával činnosť tímu, vediac, že sa blíži termín vraždy, tak asi by som činnosť nejakého tímu neukončil v ten deň, ale dva mesiace pred tým," tvrdil.

Po prečítaní správ s Tóthom sa pokračuje s komunikáciou z Threemy, ktorú navrhol oboznamovať splnomocnenec poškodených Kuciakovcov Daniel Lipšic. Rovnako ako prokurátor číta komunikáciu s Alenou Zsuzsovou, avšak iné pasáže.

Z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní neprávoplatne odsúdený Miroslav Marček, Tomáš Szabó, Alena Zsuzsová a Marian Kočner. Ten si mal podľa obžaloby objednať vraždu ako pomstu za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.