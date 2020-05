Súd v kauze Kuciak: Marian Kočner a jeho brat Ivan na seba ani nepozreli! Výpoveď, z ktorej mrazí

Na pondelkovom pojednávaní v prípade vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) sa zúčastnili všetci traja obžalovaní.

Prišiel aj brat Mariána Kočnera (57) Ivan, ktorý si však uplatnil právo nevypovedať. Sudkyňa tak prečítala len jeho výpoveď z prípravného konania. Prečo sa na svojho brata ani nepozrel? Pojednávanie sa začalo spochybňovaním komunikácie z Threemy. Podľa Kočnerovho obhajcu Mareka Paru je neúplná. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Zaistenie podľa neho nebolo procesné a žiadal, aby bolo trestné konanie prerušené. Prokurátor ho však upozornil, že treba rozlišovať zaistenie mobilu a zaistenie samotnej komunikácie, teda dát z mobilu. „Absolútne nie sú splnené podmienky na prerušenie konania,“ uviedol prokurátor Juraj Novocký.

Pokračovať sa malo výpoveďou Ivana Kočnera. „Poučeniu som porozumel, som v blízkom vzťahu s obžalovaným, som brat Mariána Kočnera, a preto by som chcel využiť právo nevypovedať,“ povedal brat obžalovaného. Sudkyňa tak prečítala jeho výpoveď spred roka. Vtedy vyšetrovateľom v prípravnom konaní porozprával napríklad o rodinnej oslave jeho rodičov, kde bol aj Marián Kočner. Mal mu vtedy povedať, že treba dať „dole“ jedného novinára, potom ešte jedného a potom dajú pokoj.

Na súde sa čítal aj rozhovor brata obžalovaného, ktorý dávnejšie poskytol Denníku N. Sudkyňa však upozornila, že to nemožno brať ako riadne svedectvo. „Veľmi si želám, aby to nebol Marián, ale ako prvé mi po vražde napadlo, že je za tým,“ znel titulok článku, v ktorom povedal, že s mafiánom bol naposledy v roku 2013, a z ktorého bolo jasné, že ich vzťah nebol najvrúcnejší. Marián Kočner si potom vzal slovo a vyjadril sa k výpovedi svojho brata, ktorého nazýval pán svedok. Poprel, že by mu hovoril niečo o tom, že novinára treba dať „dole“.

„Je zaujímavé, že použil tú istú vetu ako svedok Tóth,“ povedal obžalovaný Kočner, ktorý narážal na to, že Tóth tvrdil, že mu Kočner povedal to isté. Svojho brata sa snažil všemožne spochybniť. „Svedok je nedôveryhodný, hovorí veci, ktoré sa nikdy nestali a ozrejmil si ich iba z médií,“ tvrdil mafiánsky podnikateľ. Pri odchode zo súdu vysvetlil Ivan Kočner, prečo sa rozhodol nevypovedať. „Všetko, čo bolo potrebné, som povedal v prípravnom konaní. Tam je tá výpoveď ucelená a nemám k nej viac čo dodať,“ povedal. Na otázku, ako na neho pôsobil jeho brat, nevedel odpovedať. „Ja som ho nevidel. Všimol som si, že prišiel, ale nebolo mojím zámerom nadviazať očný kontakt,“ tvrdil Ivan Kočner.

Súd rozhodol o zahrnutí ďalších dôkazov do celého konania. Ide napríklad o údaje, ktoré sa týkajú Kočnerovho majetku – správy z Tatra banky, z katastra alebo z Penty, ktorej zmenky Kočner vlastní. Senát vyhovel požiadavke Daniela Lipšica a zahrnul do dokazovania zvukovú nahrávku rozhovoru Kočnera s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom.

Výpoveď Ivana Kočnera (úryvok zo spisu)

- Pri výsluchu dňa 28. 5. 2019 uviedol, že naposledy sa s obvineným Mgr. Mariánom Kočnerom na dlhší čas stretli a dlhšie spolu obývali jeden priestor na bratovej oslave 50. narodenín v máji 2013. Svedok si pamätal, že v jednej situácii obvinený povedal, že jedného novinára „treba dať dolu a potom ešte jedného a potom dajú pokoj“. Toto sa odohralo v roku 2012. Svedok v tom čase pôsobil v RTVS.

Už vtedy vedel, že z televízie odíde, že s novým vedením si nový riaditeľ privedie svoj manažment. Asi o 4 dni nato mu obvinený mal povedať, že ak chce v televízii zostať, že on zavolá Robertovi Ficovi, ale že bude musieť poslúchať. Obvinený sa mu mal pochváliť, že má vo svojom archíve záznam z Gorily. Svedok tiež potvrdil, že obvinený mal záujem, aby generálnym prokurátorom bol pán Trnka. Alenu Zsuzsovú mu brat nikdy nespomínal.