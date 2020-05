Rodičia detí, ktoré nenastúpia do školy, môžu ďalej brať OČR: Je potrebné splniť jednu podmienku

Rozhodnutie ústredného krízového štábu otvoriť od 1. júna tohto roka materské a základné školy 1. stupňa a 5. ročník neznamená pre rodičov automatické ukončenie pandemického ošetrovného (OČR) a poberania tejto dávky.

Rodičia detí, ktoré v júni do týchto zariadení nenastúpia a zostanú s nimi doma, môžu dávku poberať naďalej, musia však na konci mesiaca zaslať Sociálnej poisťovni (SP) vyplnený formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. V tomto formulári rodičia vyznačia dni, počas ktorých sa o dieťa starali a za ktoré si uplatňujú nárok na dávku.

"Ministerstvo školstva vydá rozhodnutie, podľa ktorého sa mimoriadne prerušenie školského vyučovania v materských školách a školách považuje za zachované, ak zákonný zástupca neprejaví záujem o výchovu dieťaťa v materskej škole alebo škole z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa, alebo prejaví záujem o výchovu dieťaťa v materskej škole alebo škole, ale dieťa nie je možné umiestniť z kapacitných dôvodov," priblížil hovorca SP Peter Višváder. Na základe tohto rozhodnutia rodičom takýchto detí nárok na ošetrovné vznikne, resp. bude pokračovať a SP im ho prizná a vyplatí.

"Dávky budú vyplatené čo najskôr na základe doručeného čestného vyhlásenia. Je potrebné, aby ho rodič poslal pobočke do konca júna. Zdôrazňujeme, že rodičia sú povinní do čestných vyhlásení uvádzať pravdivé a presné údaje, pretože poisťovňa si tieto údaje bude overovať aj spätne," upozornil Višváder. Pre ostatné skupiny poistencov, teda rodičov detí do 16 rokov, ktorým nárok na pandemickú OČR potvrdil pediater, ďalej rodičov hendikepovaných detí do veku osemnástich rokov, resp. pri opatrovaní dospelých osôb zo zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v čase koronakrízy rozhodnutím príslušných úradov uzavreté, sa nič nemení. "Nárok na pandemické OČR im pokračuje, ak naďalej trvá potreba ich osobnej celodennej starostlivosti o dieťa či dospelú osobu. Zostáva im aj povinnosť zasielať na konci mesiaca príslušnej pobočke SP Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné s vyznačením dní, za ktoré si uplatňujú nárok na pandemickú dávku," dodal Višváder.