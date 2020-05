Česi od 26. mája otvoria ďalšie hraničné prechody, nevzdávajú sa ani letných dovoleniek

Česká vláda rozšíri od 26. mája počet hraničných prechodov, kde bude možné prekročiť hranice krajiny, pričom kontroly budú len náhodné.

Ľudia sa však naďalej budú musieť preukázať negatívnym testom na nový koronavírus, ktorý nesmie byť starší ako štyri dni. Uviedol to v pondelok český minister vnútra Jan Hamáček, píše portál Novinky.cz. Doteraz platilo, že kontrolované boli všetky osoby, ktoré prechádzali cez hranice. Toto opatrenie malo pôvodne zostať v platnosti do 13. júna.

"Na (zasadnutie) vlády na budúci pondelok pripravím materiál, ktorý umožní od 26. mája prechod na náhodné kontroly namiesto tých stálych. A otvorí sa viac hraničných prechodov," napísal pre Novinky.cz Hamáček. Na zmene sa v pondelok dohodla vláda ČR. Hamáček nespresnil, ktoré hraničné prechody pribudnú k tým súčasným.

Pendleri dochádzajúci za prácou nebudú musieť mať k dispozícii test na koronavírus starý štyri dni, ale bude im stačiť jeden test za mesiac, dodal Hamáček.

V utorok bude o otvorení hraníc s Rakúskom a Gréckom rokovať minister zahraničných vecí Tomáš Petříček - v prípade Grécka by sa tak mohlo stať od 1. júla. Petříček chce, aby sa do polovice júna otvorili hranice so všetkými štátmi susediacimi s Českom. Jeho cieľom je aj to, aby ľudia v lete mohli cestovať na dovolenku bez povinného absolvovania testu na prítomnosť nového koronavírusu, ako aj to, aby nemuseli po návrate do vlasti ísť do karantény.