Tatranské medvede sa pre miernu zimu prebúdzajú skôr: Prechádzka po chodníku v Starom Smokovci

Začínajú sa prebúdzať skôr! Tatranské medvede si nastavili svoj prirodzený budíček toho roku na skoršie obdobie.

Je to spôsobené aj veľmi miernou zimou s málom snehu. Prvých chlpatých návštevníkov osád ľudia videli už v marci. Koronavírus však vyprázdnil nielen turistické chodníky, ale aj tatranské turistické centrá, a tak sa zvieratá postupne začali sťahovať aj tam. Jeden takýto chlpáč pred pár dňami „kotroloval“ jednu z tatranských kyseliek. Vidieť v Starom Smokovci alebo v Tatranskej Lomnici líšku, srny alebo jelene nie je vôbec nič ojedinelé. Stretnúť veľkého maca na niekedy rušnom chodníku nie je však práve najpríjemnejší zážitok.

„My tu medvede stretávame veľmi často. Prichádzajú podvečer alebo skoro ráno od Hrebienka. Niekedy si maco zoberie kontajner a odtiahne si ho pod les, kde má väčší pokoj a tam ho prehrabe, alebo si ho vysype rovno na cestu. Tento zdatný medveď prišiel v piatok ráno, nešiel však ku kontajnerom, ale sa len poprechádzal po chodníku okolo prameňa smokoveckej kyselky,“ prezradil Anton Ulbricht (56), ktorý má so smokoveckými medveďmi bohaté skúsenosti.

Chlpáč sa prešiel po tamojších schodoch, popozeral terén a šiel ďalej. „Keď si skontroloval svoj rajón, opäť odišiel do lesa. Spoza okna to bol pekný pohľad, ale stretnúť ho zoči-voči na chodníku, asi by mi nebolo do smiechu. K prameňu chodí aj v týchto časoch dosť ľudí, buď si len posedieť, alebo nabrať vodu. Tento medveď však evidentne nevyhľadáva ľudskú prítomnosť a chodí sem, keď tu nie sú ľudia,“ dodal Ulbricht.