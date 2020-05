Kráska pracuje v prvej línii: Po ťažkej šichte vyšla pred nemocnicu, ten pohľad ju zrazil na kolená

Budúca zdravotná sestra, ktorá vypomáha v nemocnici v boji proti koronavírusu, musela ísť peši domov so slzami v očiach.

Lily Richardson (21) práve ukončila vyčerpávajúcu trinásťhodinovú zmenu v nemocnici Royal Victoria Infirmary v britskom meste Newcastle, keď zistila, že jej nový bicykel za 600 libier (671,09 eur) je preč. Ako informuje Mirror, kúpila si ho iba tri dni predtým.

Strážnik jej povedal, že bicykel niekto ukradol, čo znamenalo, že Lily bude musieť chodiť do práce a z práce peši, pričom býva v inom meste. Študentka, ktorá je v treťom ročníku, prišla na bicykli na službu v pondelok 11. mája o 6.45 ráno. "Uzamkla som ho priamo pred nemocnicou. Nielenže som minula množstvo peňazí na dobrý bicykel, no taktiež som si za 40 libier (44,74 eur) kúpila kvalitný zámok." Keď o 20.30 vyšla z nemocnice, jej bicykel tam nebol.

"Milujem svoju prácu, ale po tak dlhej šichte som si necítila nohy," hovorí. "Vyšla som von a bicykel tam nebol. Najprv som to nechápala, ale potom prišiel strážnik a povedal: 'Je mi to ľúto, váš bicykel niekto ukradol.'" Lily nerozumie, ako je možné, že niekto sa aj v takejto situácii rozhodol ukradnúť jej bicykel.

Páchateľ mal zamaskovanú tvár a mikinu. Pred nemocnicou stál okolo 12.15. Mal tam stáť veľmi dlho a potom k nemu prišla policajná hliadka. "Keď k nemu podišli, schoval do tašky niečo, čo vyzeralo ako kliešte, a ušiel na bicykli. Mnoho aút ho naháňalo, ale on prešiel areálom univerzity a tam vozidlá nesmú vojsť. Policajti sa ho snažili chytiť, no neúspešne. Dvaja policajti sa ospravedlnili, že sa im ho nepodarilo chytiť."

"Proste som šla domov peši a plakala. Stále dochádzam peši. Je to strašné. Nejde mi ani tak o ten bicykel, ako o ten princíp. Museli vedieť, že to je bicykel nejakého zdravotníka. Absolútne nerozumiem, prečo by to niekto urobil." Stále verí, že bicykel opäť uvidí, hoci jej mama tvrdí, že je príliš optimistická.

Policajtka Karen Madge z daného policajného obvodu potvrdzuje, že v pondelok dostali o 12.35 hlásenie o krádeži bicykla. "Privolaní policajti prišli na miesto činu, no podozrivý už stihol utiecť, neskôr sa ukázalo, že bicykel patril zdravotnej sestre v nemocnici. Intenzívne pokračujeme vo vyšetrovaní, pracujeme na identifikácii bicykla i zistení lokácie páchateľa. Používame k tomu záznamy z priemyselných kamier aj množstvo policajných hliadok v okolí nemocnice."

Taktiež vyzdvihol, že zdravotníci v týchto ťažkých časoch pandémie vykonávajú veľmi dôležitú prácu a nerozumie, prečo by ich niekto okrádal. Keďže to nie je prvýkrát, čo bol nemocničný personál okradnutý, dbá väčšie množstvo policajných hliadok na ich ochranu, ale aj ochranu ich majetku. "Vieme, že komunita sa bude sústrediť na obete týchto krádeží a urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme získali späť ich ukradnutý majetok."