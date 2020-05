Minister zdravotníctva Marek Krajčí: Presadí ako baptista odluku cirkvi od štátu?

Pred voľbami poznali Mareka Krajčího (46) najmä politickí nadšenci, teraz je vďaka náboženským videám hitom internetu.

Na nahrávkach rozpráva o svojom stretnutí s Duchom Svätým a opisuje, ako pomáhal pri očistení svojho „brata“, ktorý cvičil jogu, od okultizmu. Zaujímavosťou však je, že minister nie je katolík, ale vyznáva baptizmus, ktorý napríklad zastáva odluku cirkvi od štátu. Pred pár dňami sa na internete objavilo video, ktoré je už síce štyri roky staré, no doteraz ho nikto neriešil. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Slováci ho začali rozoberať až po tom, čo sa z hlavného aktéra stal pred dvomi mesiacmi minister zdravotníctva. Krajčí na videu prednáša kázeň pri príležitosti osláv Turíc a hovorí o stretnutí s Duchom Svätým, ktoré pocítil fyzicky ako vytrženie. „Otvoril som ústa a rieka sa začala valiť ústami a vedel som, že chválim Boha,“ hovorí vo videu. Tieto slová rozdelili spoločnosť na dva tábory.

Bolo totiž známe, že nový minister je hlboko veriaci, no niektorí sa pýtajú, či to nebude mať vplyv na jeho odbornosť ako šéfa zdravotníctva. Krajčí sa bráni, že vždy postupuje v súlade s legislatívou a tvrdí, že sa ho videom snažia zdiskreditovať. Kolegovia z hnutia OĽaNO sa ho zastávajú a pripomínajú, že má právo na vieru. Najnovšie koluje po sociálnych sieťach video z náboženského stretnutia, kde sa Krajčí drží za ruky s ďalšími veriacimi a spolu sa modlia.

Chcú odluku cirkvi

Minister však nie je katolík, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Už viac ako 20 rokov je členom Bratskej jednoty baptistov (BJB). Na verejnosti o tom veľmi nerozpráva. Na Slovensku má táto cirkev približne 3 500 členov. „Kritiku na jeho osobu považujeme za priezračnú snahu o jeho spoločenskú diskreditáciu.

Úprimne nás teší, že krátke video vytrhnuté z kontextu a iné odkazy na jeho autentickú a v praxi dokázanú osobnú vieru sú momentálne jediná vec, ktorú na neho jeho oponenti našli,“ povedal Novému Času predseda jednoty Benjamin Uhrin. Keďže jedným z požiadaviek baptizmu je napríklad aj zastávanie odluky cirkvi od štátu, vynára sa otázka, či sa o to minister nebude snažiť aj vo vláde.

„Keďže otázka odluky cirkvi od štátu nespadá do pracovnej agendy ministra zdravotníctva, nepovažujeme to za vhodný spôsob presadzovania našich názorov a preferencií,“ uviedli z BJP. Nový Čas poprosil o stanovisko k odluke aj samotného ministra, no neodpovedal. Vyjadrenie prišlo len k téme krstu. „Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí bol pokrstený vo veku tínedžera, kedy si už uvedomoval význam a dôležitosť krstu a rozhodol sa preň sám dobrovoľne," uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

