Kozák ako veľký srdciar: Silu mi dávali prechádzky na Tehelné pole

Pracovný entuziazmus mu nechýba! Trénerovi futbalového Slovana Bratislava Jánovi Kozákovi ml. (40) neprekáža, že momentálne musí pre koronavírusové opatrenia stráviť na štadióne oveľa viac času ako obyčajne. Ako sám priznal, energiu počas karantény mu dodávali prechádzky na Tehelné pole.

Kormidelník belasých sa počas prvého tímového tréningu otvoril a priznal, čo ho počas neľahkého obdobia karantény „držalo pri živote“. „Futbal a celkovo šport mi veľmi chýbal. Samozrejme, dúfam aj ja, že sa liga čoskoro rozbehne. O dátumoch špekulovať nechcem. Dúfam však, že už čoskoro dostaneme pevný termín. My sa poctivo pripravujeme, aby sme boli v špičkovej forme, keď sa tak stane. Tréningy sa presunuli z Pasienkov na Tehelné pole. Počas karantény som sa tu bol občas aj poprechádzať, aby som videl, kde máme svoj domov. Je to naozaj krásny štadión. Som rád, že aj hráči to cítia podobne,“ spustil úprimne Kozák.

Slovanisti prichádzajú kvôli opatreniam na tréningy v dvoch až troch rôznych skupinách po sebe. „Momentálne trénujeme počas dňa dve či tri skupiny hráčov. Realizačný tím je tak na štadióne celý deň. Futbal však robíme preto, lebo ho máme radi. Užívame si to a sme radi, že môžeme byť konečne spolu. S týmto by som sa teda určite nejako nezaťažoval. Ja som naozaj rád, že som späť na ihrisku,“ dodal Kozák, ktorý sa nevyhol ani otázkam o čerstvej posile tímu Vladovi Weissovi. Ten sa po operácii pruhu taktiež zapojil do tréningového procesu.

„Vladov zdravotný stav sa zlepšuje. Nepociťuje nejaké extra bolesti. Určite má po takej dlhej pauze a operácii nejaké malé boľačky, ale hlavné je, že sa zlepšuje po každej stránke. To je základný predpoklad na to, aby mohol dostať šancu. Otázkou je však aj to, v akej kondícii budú ostatní hráči. Chýbajúce zápasy sa nedajú len tak nahradiť. Myslím si, že chlapci mali kvalitný individuálny tréning a kvalitne makajú aj teraz. Výhoda je v tom, že máme dosť široký káder. Po prvých odohraných zápasoch sa ukáže, kto je na tom ako. Zložité bude sa vysporiadať aj s tribúnami bez divákov. Ale jedno je isté - či s fanúšikmi alebo bez, potrebujeme hrať,“ myslí si Kozák.

Na záver vyslovil tréner najslávnejšieho slovenského klubu aj svoj pohľad na zaujímavú novinku – pravidle o piatich striedaniach. „Zažil som to v tretej lige.Mať desať striedaní za jeden polčas, to je fakt hrozné. Hra nemala vôbec žiadne tempo. Uvidíme, čo to prinesie. V týchto časoch je to dobrá myšlienka,“ uzavrel Kozák.