Pandémia koronavírusu zatienila iné vážne záležitosti: 5 problémov, na ktoré svet pozabudol

Pandémia koronavírusu zatláča do úzadia iné pálčivé svetové problémy.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Sú však rovnako dôležité a nesmieme na ne zabúdať, pretože by sa mohlo stať, že budú ako neskoro diagnostikovaná rakovina a dostihnú nás nepripravených.

Jadrové zbrojenie Otvoriť galériu Jadrové zbrojenie Zdroj: getty images

Zmluva o obmedzení strategického jadrového zbrojenia vyprší vo februári roku 2021. Limituje nukleárny arzenál USA a Ruska a čas na úkony potrebné pre jej obnovenie sa kráti. Je to jediná zmluva o odzbrojení stále platná od studenej vojny. Existujú obavy, že bez nej by nastali nové preteky v zbrojení. Rusko je ochotné dohodu predĺžiť, USA to odmietajú, ak na dohodu nepristúpi aj Čína. Peking však nejaví žiaden záujem.

Napätie v Iráne Otvoriť galériu Napätie v Iráne Zdroj: getty images

USA odstúpili od Iránskej jadrovej dohody z roku 2015. V januári to dokonca vyzeralo na možný vojnový konflikt medzi USA a Iránom. V súčasnosti platí rozsiahle embargo OSN, ktoré bráni krajinám predávať zbrane Teheránu, no toto obmedzenie končí 18. októbra. Irán varoval, že vyvodí vážne dôsledky, ak sa Trump pokúsi embargo predlžovať. Ten tlačí na Európu, aby vytvorila mechanizmus, ktorý obnovuje rozsiahle sankcie voči Iránu.