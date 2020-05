Český tínedžer si nakúpil falošné eurobankovky: Platil nimi za sexuálne služby

Napodobeninami bankoviek, ktoré sa používajú napríklad v hrách, platil devätnásťročný mladík z Karvinej za sex.

Bankovky, ktoré si pôvodne objednal na nakrúcanie videa, poskytol aj dvom kamarátom. Aj oni ich použili na zaplatenie sexuálnych služieb. Hrozí im väzenie od štyroch do ôsmich rokov. ČTK to vo štvrtok povedala hovorkyňa moravskosliezskej polície Soňa Štětínská.



Napodobeniny peňazí nie sú považované za falzifikáty, pokiaľ sa ich však niekto nepokúsi dať do obehu. Používajú sa v rôznych hrách, niektoré kultúry ich používajú v cirkevných rituáloch. Vo veľkom sa napríklad také bankovky pália počas čínskeho festivalu duchov. Napodobeniny musia mať iný rozmer, tvar alebo byť vyrobené z iného materiálu ako napodobňovaná mena.



Obvinený devätnásťročný mladík si cez internet zo niekoľko sto korún objednal desiatky bankoviek v hodnote desať euro. Podľa svojho tvrdenia s nimi chcel nakrúcať pôvodne video. "Zámer sa ale zrejme nejako zvrtol a časťou peňazí zaplatil začiatkom mája istej žene za poskytnuté sexuálne služby," uviedla Štětínská.



Žene podľa nej rovnakými bankovkami zaplatila aj ďalšia dvojica, ktorá mala od mladíka bankovky dostala s upozornením, že nie sú pravé. "A tak sa namiesto videa mala desaťeurovky dostať až do zmenárne a neskôr k policajtom," doplnila policajná hovorkyňa.



Kriminalisti odboru hospodárskej kriminality krajského riaditeľstva obvinili dvoch mužov vo veku 19 a 24 rokov z Karvinska z falšovania a pozmenenia peňazí. Hrozí im až osem rokov väzenia. Tretí obvinení ešte nemal 18 rokov, a preto mu za rovnaký skutok hrozí maximálne štvorročný pobyt vo väzení.