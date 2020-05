Taliansko chce čo najskôr otvoriť pláže: Opaľovanie aj kúpanie s rozostupmi

Mnoho talianskych regiónov chce čo najskôr otvoriť pláže, ale aj pri opaľovaní a kúpaní v mori budú ľudia musieť medzi sebou zachovávať odstupy.

Úrady v regióne Emilia-Romagna chcú od budúceho pondelka umožniť ľuďom chodiť nielen do barov, reštaurácií a kaderníctiev, ale aj na pláže. Informovala o tom agentúra DPA. Uzavretie pláží v Taliansku je jedným z opatrení prijatých kvôli šíreniu koronavírusu. Poverenec pre turistiku v regióne Emilia-Romagna Andrea Corsini varoval, že príliš dlhé zmrazenie hospodárstva by malo vážne sociálne následky. Pre túto oblasť, v ktorej ležia letoviská ako Rimini, predstavuje turistický ruch dôležitý zdroj príjmov.



Tiež Benátsko (Veneto) má v úmysle od pondelka "otvoriť všetko, čo je možné", povedal jeho guvernér Luca Zaia. Aj Ligúria sa chystá zrušiť terajší zákaz vstupu na pláže. Sú "na čerstvom vzduchu a je na nich dosť miesta", vysvetlil guvernér tohto turisticky obľúbeného regiónu Giovanni Toti. Čo sa riziká nákazy koronavírusom týka, väčšie starosti než pláže mu robia reštaurácie a bary.



Vstup na pláže so zázemím bude ale prísne regulovaný. Taliansky ústav bezpečnosti práce a taliansky zdravotný ústav nariaďujú, že rozostupy medzi jednotlivými radmi slnečníkov musia byť najmenej päť metrov. A aj vo vode musia ľudia medzi sebou udržiavať odstup, povolené nebude napríklad športovanie v skupinách. A po každom z dovolenkárov má byť vydezinfikované ležadlo. Aj na prírodných plážach budú hliadky kontrolovať, či sa na nich nezišlo príliš veľa ľudí vyhľadávajúcich slnko a more. Taliansko patrí medzi krajiny, ktoré pandémia choroby covid-19 zasiahla najviac. Podľa štatistík sa tam koronavírusom nakazilo vyše 221.210 ľudí, z nich viac ako 30.900 zomrelo.