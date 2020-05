Ďurovčík s manželkou majú dôvod na radosť: Čakáme bábätko! Herečke sa už črtá bruško

Prasklo sladké tajomstvo! Známy režisér a choreograf Ján Ďurovčík (49) a jeho manželka, muzikálová herečka Barbora (24), prežívajú najkrajšie obdobie.

Už onedlho sa totiž stanú rodičmi. O tejto novinke v ich živote vedeli len najbližší a dvojici sa to „vďaka“ karanténe počas pandémie koronavírusu podarilo utajiť. Až doteraz! Fotograf Nového Času zachytil krásnu umelkyňu s rastúcim bruškom a podľa našich informácií by mala byť v piatom mesiaci tehotenstva.

Prominentná dvojica si správu o radostnom očakávaní nechávala pre seba. „Barbora je tehotná. Nikto to skoro nevie, pretože pre koronavírus nechodila medzi ľudí. Určite je už za prvým trimestrom, pretože aj tehotenské bruško už jej je pekne vidieť,“ prezradil náš zdroj. O Ďurovčíkovi a jeho manželke je známe, že si svoje súkromie úzkostlivo strážia. Preto nikoho neprekvapilo, že sa im niekoľko mesiacov podarilo Barborino tehotenstvo utajiť. Nerátali však s tým, že fotograf Nového Času zastihne režiséra pred jeho domom aj s Barborou. Herečka vyšla len v teplákoch a mikine. Postavičku má stále ako lusk, no pod oblečením sa jej už črtá roztomilé bruško.

Keď sme Ďurovčíkovi zavolali s otázkou o tehotenstve, najprv mu príliš do reči nebolo. Fotky ako dôkaz mu však rozplietli nakoniec jazyk a vyšiel s pravdou von. „Áno, sme v očakávaní. Korona nám dala jediný dar, že sa nám krásne žilo doma a na záhrade a užívali sme si toto pekné obdobie len my dvaja. V opačnom prípade by Barbora chýbala na predstaveniach a, samozrejme, by to bolo oveľa skôr vonku,“ priznal s úsmevom Ďurovčík.

Myslia pozitívne

Manželia sa už svojho klbka šťastia nevedia dočkať. „Nechceme tým otravovať nikoho, je to predsa len naša súkromná vec. Poviem iba, že sme na to dlho čakali, veľmi sa tešíme a veríme, že všetko dobre dopadne,“ dodal na záver režisér a viac sa k téme vyjadrovať nechcel.

Podľa našich informácií by mala byť Barbora už v piatom mesiaci tehotenstva. Vyzerá to tak, že na to pár ide pekne po poriadku. Pred dvomi rokmi sa zasnúbili na Ďurovčíkove meniny a minulý rok v júni mali romantickú svadbu v krásnom zámku v Halíči. O rok nato sa im narodí ich prvé spoločné bábätko. Je teda isté, že zaľúbenci to mali všetko od začiatku do bodky dobre premyslené a naplánované.