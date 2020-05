Do Bardejovských kúpeľov sa po vyše mesiaci vrátili klienti: Vo vani bez rúška, pri stole po jednom

Do legendárneho ozdravovacieho areálu sa po takmer mesiaci a pol vrátil život. Bardejovské kúpele v utorok privítali prvých klientov po prestávke zapríčinenej koronavírusom. Škody rátajú v miliónoch eur.

Vlani v takomto čase boli kúpele plne vyťažené. Procedúry si vychutnávalo vyše tisíc klientov. Tohto roku nebol v areáli od 1. apríla do pondelka žiaden hosť. Meniť sa to za prísnych bezpečnostných opatrení začalo až v utorok.

“Tento týždeň by sme chceli privítať približne 200 hostí a do konca mája asi 400. Ide o klientov zdravotných poisťovní,” uviedla ekonomicko-obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková. Podľa nej však finančné škody budú výrazné. “Prepad tržieb je zatiaľ 20–30%, čo je asi 3,3 milióna €. Musíme žiadať pomoc nielen od štátu, ale aj od bánk. Pritom rozbeh sezóny bol výborný. Teraz predpokladáme, že bude trvať 2-3 roky, kým to dobehneme,” pripomenula riaditeľka.

Kúpele budú musieť odložiť všetky investície. Neprepustili však žiadneho zamestnanca. Každý klient po príchode absolvuje vstupnú prehliadku s meraním teploty. V jedálni budú ľudia sedieť pri stoloch sami, s výnimkou manželov. Rovnako budú všetci klienti bývať na izbách samostatne. Na procedúry, napríklad minerálne vaňové kúpele, budú klienti prichádzať v rúškach. “Vo vaniach sú sami, takže vtedy si ich môžu zložiť a opäť si ich nasadia po príchode personálu. A napríklad inhalačné procedúry budú poskytované na každej druhej stoličke,” vysvetlila vedúca sestra Hana Švirková.

Kto sa liečil v kúpeľoch

1783 rakúsko-uhorský cisár Jozef II.

1809 Mária Lujza, manželka cisára Napoleona I. Bonaparta

1821 ruský cár Alexander I.

1895 cisárovná Alžbeta známa ako Sissi