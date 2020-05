Česká babička sa tak bála nakazenia koronavírusom, že spravila šialenú vec: Toto určite nerobte!

Stredočeskí záchranári vyrážali k prípadu seniorky, ktorá z obavy pred chorobou covid-19 vypila dezinfekciu.

Prípravok u nej vyvolal silné zvracanie. Žena skončila v nemocnici v Hořoviciach, informovali krajskí záchranári na facebooku.

Udalosť sa stala pred týždňom v domove s opatrovateľskou službou. Záchranári zo Zdic boli privolaní k staršej žene, ktorá nekomunikovala a silne zvracala. Personál domova musel žene pomáhať zo spoločenskej miestnosti na izbu, pretože už nebola skoro schopná chôdze. Z jej hrnčeka na kávu bol cítiť divný zápach.

Úžasné! Vedci vyvinuli diagnostiku, ktorá dokáže predpovedať COVID-19

"Po vyšetrení a zabezpečení pacientky záchranári doslova ovoňaním dospeli k záveru, že sa jedná o dezinfekciu. Podľa pachu potom aj určili druh dezinfekcie a našli zásobník umiestnený neďaleko spoločenskej miestnosti, v ktorom bol prípravok Anti-COVID," uviedli záchranári.

Pacientka bola aj so vzorkou dezinfekcie prepravená do nemocnice. Neskôr priznala, že vypila asi 200 mililitrov dezinfekcie z obavy pred covidom-19 a že sa tak chcela nákaze brániť. Dezinfekciu si napumpovala do hrnčeka s kávou zo zásobníka. Podľa záchranárov by sa ľudia mali porozprávať so staršími rodinnými príslušníkmi, ktorí sa boja choroby a upokojiť ich.