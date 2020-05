Úžasné! Vedci vyvinuli diagnostiku, ktorá dokáže predpovedať COVID-19

Nová diagnostika s umelou inteligenciou dokáže na základe symptómov u ľudí predpovedať, či majú pravdepodobne ochorenie COVID-19.

Model vyvinuli výskumníci z King's College London, Massachusetts General Hospital a zdravotníckej spoločnosti ZOE, ktorých zistenia publikoval odborný časopis Nature Medicine. Podľa nich by ich diagnostika mohla pomôcť ľuďom na miestach, kde je obmedzený prístup k testovaniu. Čoskoro by ju mali začať klinicky testovať v USA a vo Veľkej Británii.

Novonavrhnutý model umelej inteligencie využíva pri svojej predpovedi nákazy novým koronavírusom dáta z aplikácie COVID Symptom Study, pričom porovnáva príznaky ľudí a výsledky tradičných testov.

Aplikáciu používa celosvetovo viac ako 3,3 milióna ľudí, ktorí si do nej denne zaznamenávajú ich zdravotný stav vrátane príznakov ako pretrvávajúci kašeľ, horúčka, únava a strata chuti alebo čuchu. Výskumníci vo svojej štúdii analyzovali dáta od približne 2,5 milióna používateľov zo Spojených štátov a Veľkej Británie, ktorí do aplikácie zaznamenávali svoj stav pravidelne, pričom približne tretina z nich uviedla symptómy spájané s COVID-19. Z týchto ľudí 18 374 absolvovalo test na koronavírus a 7 178 ho malo pozitívny. Vedci skúmali, ktoré príznaky známe pri ochorení s najväčšou pravdepodobnosťou súviseli s pozitívnym testom a zistili, že to sú nielen horúčka či kašeľ, ale aj strata chuti a čuchu. Posledný spomínaný problém bol pritom silnejší príznak pri predpovedi COVID-19 ako horúčka.

Vedci následne vytvorili matematický model, ktorý s takmer 80-percentnou presnosťou predpovedal, či je u konkrétnej osoby pravdepodobnosť výskytu ochorenia. Predpoveď sa zakladala na veku, pohlaví a kombinácii štyroch kľúčových príznakov - straty chuti alebo čuchu, vážneho alebo pretrvávajúceho kašľa, únavy a vynechávania stravovania sa. Pri použití na skupine viac ako 800-tisíc používateľov so symptómami, model predpovedal, že v tom čase mala pravdepodobne COVID-19 necelá pätina z ľudí, čo sa necítili dobre.

Rozsiahle využitie aplikácie v kombinácii s predpoveďou od umelej inteligencie by podľa vedcov mohli pomôcť identifikovať ľudí, ktorí sú pravdepodobne nákazliví, hneď ako sa u nich začnú objavovať skoré príznaky. Vďaka tomu by sa tak sledovanie nákazy a testovanie mohli presunúť na miesta, kde sú najviac potrebné.