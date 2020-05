Tvrdohlavý miliardár sa vzoprel úradom: Musk otvoril závod napriek zákazu

Elon Musk aj napriek zákazu znovu otvoril továreň Tesla v Kalifornii.

Viacero iných štátov sa mu už ozvalo, či radšej nepresťahuje výrobu k nim. Vo Fremonte v okrese Alameda je jediná továreň na výrobu áut, ktorú má Tesla v USA. Štát Kalifornia síce v rámci uvoľňovania karantény povolil obnovenie výroby, vedenie okresu však rozhodlo inak. Musk aj tak zvolal do továrne robotníkov a napísal, že tam bude s nimi. Ak má polícia za porušenie zákazu niekoho zatknúť, nech je to on.

Úrad verejného zdravotníctva okresu Alameda oznámil, že bude postupovať rovnako ako v iných prípadoch. Guvernér Kalifornie sa snaží celú situáciu vyriešiť, pretože Tesla je jedným z najväčších zamestnávateľov v štáte. Musk pohrozil, že presunie závod inam. Štáty Texas, Utah, Georgia a Nevada sa mu už ozvali a ponúkli dokonca rôzne úľavy.