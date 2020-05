Po svetri predávajú aj gitaru Kurta Cobaina († 27): Môže vyniesť šialenú sumu

Kurt Cobain z kapely Nirvana hral na tejto gitare na legendárnom akustickom koncerte MTV Unplugged v roku 1993.

O pár mesiacov nato bol mŕtvy. Gitara sa bude v júni dražiť a očakáva sa, že vynesie viac ako 900-tisíc eur. Aj bez slávnej histórie by išlo o vzácny kúsok. Gitaru totiž vyrobila firma Martin, ktorá funguje od roku 1833. Ide o model Martin D-18E, ktorých v roku 1959 vzniklo iba 302 kusov. Kurt Cobain si ju mierne upravil. Na predaj je aj s pôvodným puzdrom, na ktorom je nalepený plagát a na rukoväti má tri batožinové lístky z Kurtových ciest lietadlom.

Najslávnejšia chvíľa gitary prišla 18. novembra 1993, keď na nej Kurt spolu s ďalšími členmi skupiny Nirvana zahral akustický koncert pre program MTV Unplugged. Vznikol z neho aj album – ten však vydali až po Kurtovej smrti. Cobain neuniesol slávu a 5. apríla 1994 spáchal samovraždu. Gitaru potom dlho vlastnila jeho dcéra Frances Bean Cobain.

Počas neľahkého rozvodu so svojím exmanželom Isaiahom Silvom sa nástroja vzdala. To zrejme nebolo dobré rozhodnutie. Gitara sa totiž bude koncom júna dražiť v aukčnej sieni Julien´s a očakáva sa, že jej cena prevýši 900-tisíc eur. Je to ešte dosť skromný odhad – veď vyťahaný sveter, ktorý mal Kurt Cobain na sebe počas onoho koncertu, sa vlani v októbri predal za 308-tisíc eur.

Výpredaj z koncertu