Adriana Kmotríková porazila rakovinu dvakrát: Dojemný odkaz kolegyni Pariškovej!

Praje jej veľa síl! Moderátorka Aneta Parišková (46) prežíva jedno z najťažších období vo svojom živote.

Len pred pár dňami totiž priznala, že má rakovinu. Nebezpečný Non-Hodgkinov lymfóm pritom lekári objavili vďaka Anetinmu otcovi. Ten na základe fotky pohotovo reagoval a dcéru poslal okamžite do nemocnice na vyšetrenia. Moderátorka už má za sebou aj prvé kolo chemoterapie a jasný cieľ - boj o svoj život vyhrať! Okrem rodiny jej však veľkou oporou sú aj kamaráti, medzi ktorými nechýba ani Adriana Kmotríková (49). Tá zákernú chorobu porazila nie raz, ale hneď dvakrát!

Parišková vo svojom živote zvádzala hneď niekoľko súbojov a vôbec to nemala ľahké. Napriek všetkému však znova vstala na nohy a ukázala, že je veľká bojovníčka. Dôkazom toho je aj jej tretie manželstvo, keď minulý rok povedala áno IT-čkárovi Miroslavovi (47). Ten jej je veľkou oporou a výborne si rozumie aj s jej synmi Danielom (12), Gabrielom (8) a Nathanom (7).

Inak to nie je ani teraz, keď blondínka doslova bojuje o holý život. Aneta aj vďaka svojim milovaným neklesá na duchu a zákernú chorobu chce prekonať. „Ja to jednoducho nevzdám, ja nie som ten typ človeka, ktorý by sa vzdával. Ja sa nikdy nevzdávam a teraz, keď bojujem o život, nevzdám sa,“ povedala nedávno odhodlaná moderátorka, ktorá už má za sebou aj prvé kolo chemoterapie.

Dodáva jej silu

O čase prežitom na nemocničných lôžkach by vedela porozprávať aj jej niekdajšia kolegyňa zo spravodajstva Adriana Kmotríková. Tá sa totiž s rakovinou bila nie raz, ale hneď dvakrát a vyhrala. Práve preto sa v ťažkých chvíľach rozhodla, že odhodlanie dodá aj svojej kamarátke Anete a prostredníctvom Nového Času jej poslala aj dojemný odkaz. Otvoriť galériu Adriana posiela bývalej kolegyni slová plné podpory. Zdroj: gt

„Anetka, veľmi ti držím palce, aby si to zvládla! Prajem ti najmä veľa sily a pozitívneho myslenia. Mňa v Národnom onkologickom ústave už dvakrát liečili z rakoviny. Aj ty to zvládneš,“ napísala nám Adriana, ktorá priznala, že s Anetou komunikuje už dlhší čas. „S Anetkou sme v kontakte. Píšeme si a bavíme sa o všetkom, o živote..,“ dodala na záver Kmotríková, ktorá tiež zápasila so zákernou rakovinou.