Sex ako pred rokmi? Objavte 4 spôsoby na podporu erekcie

Pribúdajúce roky so sebou prinášajú mnoho úskalí, niekedy aj v podobe zhoršeného sexuálneho života. Ako tento stav zvrátiť?

Cítiť sa pritom ako pred rokmi, keď pevná erekcia bola dennou samozrejmosťou a mohli ste “vždy a všade, nie je zase taká nereálna záležitosť. Ak máte odhodlanie a chuť, môžete to zmeniť s pomocou vitamínov, cvičenia a správnej relaxácie.

1. Správna životospráva pre lepšiu potenciu

Na to, aby ste mohli opäť vystrájať ako za mladi, potrebujete dostatok energie a fyzických síl. Pokiaľ počas dňa siahate po jedlách, kde dominuje tuk a cukor, nebude to tá správna cesta. Dostatok vitamínov a minerálov v strave ovplyvňuje množstvo funkcií v tele, a to dokonca aj po sexuálnej stránke.

Vitamín B12 je jeden z najúčinnejších vitamínov, ktoré zlepšujú výdrž. Jeho pravidelným prísunom si zabezpečíte nielen silnú imunitu, ale aj zvýšenie energie a viac chuti na sex. Vitamín B6 reguluje pohlavné hormóny a zvyšuje tak vaše libido. Obsahujú ho najmä banány, avokádo, tvaroh a paradajky.

Ako ich doplniť? B12 a B6 sú obsiahnuté v banánoch, avokáde, tvarohu či paradajkách. Tieto vitamíny našli vďaka účinkom svoje miesto aj v mnohých tabletkách na starostlivosť o sexuálne zdravie. Ako bonus sa tam spolu s vitamínmi nachádzajú aj potrebné minerály a tradičné byliny na podporu erekcie a potencie.

2. Cvičenie = viac chuti na sex, výdrže, energie

Ďalším krokom k potencii ako za mladých čias je silové cvičenie. Vďaka nemu si dokážete zabezpečiť vyšší prísun mužského pohlavného hormónu - testosterónu, ktorý je pre sexuálny život muža dôležitý ako soľ. Ovplyvňuje chuť na sex, erekciu, libido.

3. Sex plánujte, zvýši to šance na úspech

Nie je to ani akčné, ani dobrodružné, ale mať sex v diári znamená, že mu vyhradíte dostatok času a nič vás nebude od neho rušiť. Urobiť si plán = byť pripravený v “plnej poľnej”.

Tejto príprave predchádza cielená podpora potencie, napríklad v podobe doplnku Zerex Klasik, ktorý slúži ako prírodné afrodiziakum. Podporí libido a chuť na sex, má priaznivý vplyv na kvalitu sexuálneho života, pevnú erekciu a výkon muža v posteli.

4. Neskracujte si čas spánku

Možno máte pocit, že čím ste starší, tým viac zodpovednosti padá na vašu hlavu. To však neznamená, že musíte spávať kratšie, aby ste všetko stíhali. Práve naopak. Spánok je dôležitý nielen kvôli imunite a energii, ale aj kvôli hormónom. Keď sa ukracujete o čas spánku, telo si to “vynahradí”. A môže tak urobiť práve na úkor tých hormónov, ktoré ku sexu nevyhnutne potrebujete.

Ako si poistiť kvalitnejší spánok? Aj v tomto prípade môžete siahnuť po bylinkách na ukľudnenie. Znie to možno šalamúnsky, no ich vplyv poznali už naše staré mamy. Ide najmä o valeriánu lekársku, ľubovník bodkovaný a chmeľ otáčavý.

Tip pre náročných:

Nemáte čas zbierať bylinky a sušiť ich do čajov? Ich prísun si môžete zabezpečiť pomocou prírodných vitamínov na spanie. Pillow je špeciálne navrhnutý tak, aby vďaka zložkám zabezpečil rýchle zaspávanie v kombinácii so zobúdzaním plným energie.

Keď ste opäť zatúžili po tom, aby si váš vnútorný diablik zadivočil ako kedysi, vyskúšajte tieto nenáročné, no účinné kroky. Dlhodobá starostlivosť o sexuálne zdravie v podobe doplnkov na potenciu, dostatok energie, silové cvičenie a kvalitný spánok vám v tom dozaista podajú pomocnú ruku.