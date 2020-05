Polícia má Vadalove správy pre Troškovú: Raši reaguje na medializovanú komunikáciu

Správy, ktoré zachytili slovenskí policajti v telefóne Antonina Vadalu pri vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ukazujú, že s ním Mária Trošková ako hlavná štátna radkyňa neriešila len súkromné témy.

Vadala od nej napríklad chcel, aby na colnicu v Michalovciach dosadila riaditeľa, ktorý by mu uľahčil biznis. Ide o informácie z vyšetrovania vraždy, ktoré získala medzinárodná sieť investigatívnych novinárov Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP.org) a sprístupnila ich slovenským médiám. Vadala opakovane Troškovú ubezpečoval, že aj keď sa rozišli, stále môžu byť priateľmi a navzájom si pomáhať. „Vieš, že mám rada smer aj premiér, keď nepoznám osobne, lebo 12 rokov som bojoval pre smer a budem ďalej, lebo veľa sú môj kamaráti,“ Vadala písal Troškovej v auguste 2017.

Celkovo je vo Vadalovom telefóne viac ako 600 správ medzi ním a Troškovou. Väčšinou sú z roku 2014 a riešili v nich najmä svoj rozchod. Presne tridsať správ je však z roku 2017, keď bola Trošková hlavnou štátnou radkyňou. Trošková s Vadalom chodila asi štyri roky, spolu podnikali a rozišli sa v roku 2014. Vtedy začala pracovať ako asistentka pre vtedajšieho poslanca za Smer-SD Viliama Jasaňa. Správy z Vadalovho telefonátu zachytávajú aj toto obdobie. Trošková sa Vadalovi sťažovala, že pre ich vzťah si nevie nájsť prácu. Vadala jej tvrdil, že SIS na to nemá dôvod, pretože on nerobí nič nezákonné. „Siska ma eviduje ako tvojho bieleho koňa ty ch..j a mam to od najvyššieho človeka,“ odpísala mu Trošková.

Podpredseda Smeru-SD Richard Raši na informácie o Vadalovi a Troškovej v utorok reagoval, že najskôr treba vedieť, čo je pravda, a čo nie. „Sme pripravení sa vyporiadať s informáciami. Smerujeme k tomu, že budeme mať jednu férovú, vnútrostranícku, slušnú súťaž o to, kto bude stranu viesť a pri tej sa vysporiadame s úplne všetkým,“ povedal Raši s odkazom na to, že o kreslo predsedu strany sa chce uchádzať okrem Roberta Fica aj podpredseda strany Peter Pellegrini. Raši dodal, že by si počkal na informáciu, či je vôbec pravda, že by chcel Vadala niečo vybavovať cez Troškovú u Fica.