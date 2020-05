Veľké plány a nádeje sa môžu zrútiť: Múzeum Andyho Warhola stále čaká na financie od štátu, čo sa stalo?

Najväčší ťahák v Medzilaborciach, jediné Múzeum Andyho Warhola v Európe, mal dostať atraktívnejšiu tvár.

Štát prisľúbil pomoc vo výške 7,1 milióna €. Tá však zatiaľ neprišla, hoci sa s rekonštrukciou už malo začať.

Múzeum vzniklo na severovýchode Slovenska, lebo z neďalekej dedinky Miková (okr. Stropkov) pochádzali rodičia svetoznámeho umelca. Je umiestnené v budove bývalého domu kultúry, ktorá sa nerekonštruovala dlhé desaťročia. Vláda peniaze na zatraktívnenie múzea priklepla ešte v októbri. V múzeu, aj v meste, sa tešili. “Budova dostane úplne nový vzhľad. Na streche vznikne amfiteáter aj oddychová zóna. Tým, že ho bude obklopovať kovová konštrukcia, budú sa dať robiť podujatia aj na fasáde, nová bude aj plocha pred múzeom. Využijeme tiež rozličné druhy nasvietenia budovy v závislosti od aktuálnych podujatí,“ spokojne vtedy konštatoval riaditeľ múzea Martin Cubjak.

Očakával, že keď ide o uznesenie vlády, peniaze prídu automaticky. Mal ich dostať Prešovský samosprávny kraj (PSK), ako zriaďovateľ múzea.“Do prípravy dokumentov sme už investovali asi 120 tisíc €. Nazdával som sa, že keď boli peniaze schválené vládou, tak prídu automaticky. Podľa toho, čo nám bolo prisľúbené, mala prísť prvá časť financií, približne 2 milióny €, ešte vo februári,” povedal riaditeľ s tým, že chápe zložitú situáciu, iba sa obáva, aby projekt nešiel do stratena. “Máme tu unikátne múzeum, ktoré priťahuje návštevníkov z celého sveta. Ak by sa nám podarilo plány naplniť, mohlo by ich pricestovať ešte viac,” uzavrel Cubjak.

PSK potvrdilo, že peniaze neprišli. “Naposledy sme komunikovali s Ministerstvom financií v januári tohto roku, keď sa rezort zaoberal poskytnutím dotácie pre múzeum. PSK nemá vlastné finančné prostriedky na rekonštrukciu. Preto nie je možné začať s rekonštrukciou. Práce sa začnú až keď bude jasné, že finančné prostriedky budú od vlády skutočne poskytnuté.

Projekt posudzujú

Hovorkyňa ministerstva financií uviedla, že peniaze ešte neodišli. “Vláda rekonštrukciu múzea schválila ako projekt, financovanie sa riešilo v samostatnom uznesení. V ňom sa spomína, že rezort financií poskytne peniaze po splnení všetkých zákonných podmienok. V tomto prípade sa posudzuje súlad s pravidlami štátnej pomoci. MF SR v súčasnosti komunikuje s VÚC Prešov a múzeom o dodaní podkladov potrebných pre posúdenie štátnej pomocí. Ministerstvo si uvedomuje význam Múzea A. Warhola, ktorý prekračuje hranice Slovenska a rezort urobí všetko, aby sa situácia vyriešila čo najskôr,” vysvetlila Alexandra Gogová.