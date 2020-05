Kým príde prvý zub

Ako zvládnuť rast prvých zubov dieťatka? Aké sú príznaky prerezávania zubov?

Prvý zúbok patrí k tým významnejším míľnikom prežívania rodičovského šťastia. Kým sa to však stane, často majú rodičia za sebou niekoľko bezsenných nocí a obáv o zdravie dieťaťa.

Kedy sa objaví prvý zub?

Mliečne zuby sa tvoria v štruktúre kosti hornej a dolnej čeľuste a postupne sa posúvajú smerom k povrchu, aby mohli vyjsť von. Následne sa prerežú cez ďasno a ich vývoj pokračuje, až kým úplne nevyrastú tak, že je viditeľná celá korunka zuba.

Obdobie prerezávania zubov je dané geneticky. Platí pravidlo, že čím neskôr sa mliečne zuby prerezávajú, tým neskôr nastáva ich výmena za trvalý chrup. Časový posun v prerezávaní prvých zubov môže byť u detí aj pol roka, pri kompletizácii trvalého chrupu aj rok. Prvé zuby sa u dieťaťa zväčša začínajú objavovať v 4. až 6. mesiaci života. Niekedy sa však stáva, že aj ročné dieťa má stále bezzubý úsmev.

Rodičovské skúsenosti

Z rodičovského diskusného fóra: „Môjmu synovi vyšiel prvý zúbok v 4. mesiaci a o dva týždne mal už zuby štyri.“ – „Našej dcérke sa prvý zúbok, resp. prvé dva zuby prerezali až vo veku 8 mesiacov.“ – „U nášho syna začalo slinenie už v 3. mesiaci, ale zuby mu začali rásť až v 9. mesiaci.“

Detská lekárka MUDr. Andrea Žemberová v súvislosti s rôznym časom objavovania sa prvých zubov hovorí: „Prerezávanie zúbkov u detí má svoje pravidlá, ale tak ako všetko v ľudskom vývoji, aj tu je možná veľká individuálna variabilita. Najmladšie dieťa s prvým zúbkom som mala v ambulancii dvoj-mesačné, najstaršie 15-mesačné. Výnimočne sa môže dieťatko s mliečnym zúbkom už narodiť. Ak sa zúbok neobjaví do 18. mesiaca, je vhodné sa poradiť s odborníkom. Vzhľadom k tomu, že v tomto období sa robí pravidelná preventívna prehliadka, nie je pravdepodobné, že by si chýbajúce prvé mliečne zúbky pediater nevšimol.“

Rast zubov mliečneho chrupu dieťaťa nie je náhodný. Pediatrička vysvetľuje: „Ako prvé sa prerezávajú medzi 6. a 10. mesiacom dolné rezáky, tzv. jednotky. Po nich horné rezáky, nasledujú ich horné dvojky (2), spodné dvojky (2), potom horné a dolné štvorky (4) – to sú prvé stoličky. Okolo 16. mesiaca pribudnú horné a dolné trojky (3), teda očné zuby a zadné stoličky (5) sa objavia približne pri dosiahnutí 2 rokov.“ Prerezanie jedného zubu trvá približne 8 dní a kompletný mliečny chrup obsahujúci 20 zubov – desať v hornej a desať v dolnej čeľusti – by mal byť dokončený okolo 3. roku života dieťaťa.

Mliečne zuby sú menšie ako trvalé, majú kratšie a tenšie korene a menej odolnú sklovinu. V porovnaní s trvalejšími zubami majú aj svetlejšiu farbu. Korene mliečnych zubov sa vekom skracujú a celý tento proces sa končí uvoľnením korunky mliečneho zuba s úplne spotrebovaným koreňom zo zubného lôžka. Mliečne jednotky za trvalé sa vymieňajú okolo šiestich rokov veku dieťaťa. Otvoriť galériu Ako zvládnuť rast prvých zúbkov dieťatka. Zdroj: BOIRON

Keď sú zuby „na ceste“, bolí to...

Prerezávanie zubov je prirodzený proces a patrí k vývoju dieťatka. Každý rodič veľmi skoro zistí, že zuby sú na ceste. Rastúci zub totiž počas prerezávania vyvoláva zápal ďasien a tento proces je spre-vádzaný množstvom príznakov, ktoré sa u každého dieťaťa môžu líšiť.

Typické príznaky spojené s prerezávaním zúbkov:

● zmeny nálady dieťaťa

● plač a podráždenosť spôsobené bolesťou

● bolestivé opuchnuté, niekedy zdurené ďasná

● výdatnejšie slinenie

● sklon dávať si do úst prsty alebo rôzne predmety

● strata chuti do jedla

● červené líca, ale často len na strane, kde sa zub prerezáva

● nepokojný spánok, príp. problémy so zaspávaním

Detská lekárka MUDr. Andrea Žemberová hovorí, že samotný proces rastu zúbkov, môžu, ale nemusia sprevádzať rôzne ťažkosti. „Najčastejšie ide o zvýšené slinenie, plačlivosť, hryzenie všetkého, čo deťom príde do cesty, prípadne hryzenie vlastných prštekov, niekedy nechutenstvo a zhoršený spánok. Môj názor je, že ak má dieťa horúčku, soplíky, alebo riedke stolice, ide už o prejav infekcie, ktorú si človiečik zaniesol do pusinky neustálym vkladaním hračiek, predmetov z okolia alebo vlastných prstov. Ak tieto príznaky trvajú dlhšie ako 3 dni alebo sú intenzívne, odporúčam kontaktovať pediatra.“

Prerezávanie zubov býva sprevádzané nepríjemnou bolesťou ďasien, ktorú sa mnohí rodičia priro-dzene pokúšajú dieťaťu zmierniť.

Pediatrička Andrea Žemberová konštatuje, že tolerancia bolesti u detí je rôzna. „Ak sa cítia dobre, nie je potrebné tento proces vôbec riešiť. Ak je dieťatko ubolené a plačlivé, môžeme mu pomôcť masážou ďasien čistým prstom, prípadne ponúknuť hryzadlo, ktoré je bezpečné tvarovo, aj použitým materiálom a dá sa hygienicky udržiavať. Existujú rôzne gély na znecitlivenie, ale treba si dávať pozor na ich zloženie, pretože všetko, čo dieťatku dáte do úst sa vstrebe do krvi, o to viac, ak sú ďasná opuchnuté a prekrvené. Preto je potrebné vyhnúť sa najmä gélom obsahujúcim benzokaín, ktorý môže poškodiť hemoglobín, čo je krvné farbivo prenášajúce kyslík.“ Gély utlmia bolesť, ďasno mierne znecitlivia a dieťatku sa uľaví. Niektoré však obsahujú aj chemickú zlúčeninu lidokaín, ktorý síce prináša úľavu od bolesti, ale treba si uvedomiť, že lidokaín je anestetikum, ktoré sa používa aj v nemocniciach pri liečbe veľkých zdravotných ťažkostí, a na detský organizmus môže mať aj negatívne účinky.

Mnohí rodičia sa usilujú potláčať bolesti dieťaťa aj inými liekmi. „Lieky obsahujúce kyselinu acetylsalicylovú u detí považujem za veľmi rizikové. Za krajné a krátkodobé riešenie považujem aj potláčanie bolesti liekmi na báze paracetamolu a ibuprofenu,“ upozorňuje detská lekárka. „Naopak, vhodné sú produkty na homeopatickej báze, napríklad perorálny roztok Camilia. Prípravok obsahuje tri zložky, ktoré pomáhajú zmierniť bolesť, opuch ďasien, zvýšenú teplotu, nepokoj a hnevlivosť, ako aj riedke stolice. Podávajú sa veľmi jednoducho do pusinky a detičky ich dobre tolerujú.“

V období prerezávanie zubov je vhodné podľa odborníčky podávať dieťaťu na posilnenie imunity aj vitamíny C, B a D, prípadne probiotiká. Riziko rôznych infekcií je totiž v tomto období prirodzene vysoké, pretože deti si dávajú do úst všetko, čo nájdu. „Preto aj dodržiavanie hygienických a bezpečnostných opatrení, prispôsobených veku, povahe a temperamentu dieťaťa, by malo byť samozrejmosťou,“ uviedla na záver MUDr. Andrea Žemberová.

Čo ešte pomáha?

● Problémy s prerezávaním zubov ľahšie zvládnete s dostatkom blízkeho kontaktu s dieťaťom a trpezlivosťou.

● Pomáha odvedenie pozornosti dieťaťa rôznymi atraktívnymi činnosťami.

● Dôležitý je aj dostatočný príjem tekutín.

● Pomáhajú špeciálne hryzadlá vychladené v chladničke. Chlad dokáže mierne znecitlivieť ďasno a niektoré hryzadlá vďaka tvarovanému povrchu slúžia aj ako masážna pomôcka, pomocou ktorej si dieťa dokáže citlivé miesto „poškrabať“ a pomasírovať.

● Dieťaťu môžeme pomôcť priložením mokrého studeného uteráka, alebo masážou ďasien, mäkkou zubnou kefkou.

● Vhodná je úprava stravy na tekutú, ktorá sa dá v prípade potreby podávať aj slamkou.

● Nie je vhodné podávanie teplej stravy, ani ovocných štiav, ktoré by mohli boľavé miesto ešte viac podráždiť.

● V období prerezávania zubov treba dbať na zvýšenú hygienu.

Čo nepatrí k prerezávaniu zúbkov?

● K prerezávaniu zubov nepatrí vysoká teplota, hnačka, kašeľ. Ak sú tieto príznaky prítomné, znamená to, že dieťa prekonáva najskôr vírusovú infekciu.

● V prípade, ak sa objaví iný príznak ochorenia, napr. nádcha, kašeľ a vysoké teploty pretrvávajú, konzultujte stav s lekárom.

● Ak má dieťa vysokú teplotu, má nechutenstvo alebo zvracia, môže to byť známkou zápalu močových ciest.

● Ak si nie ste istý, vždy navštívte pediatra.

Kalendár mliečnych zúbkov

● Vo veku okolo 6 až 9 mesiacov sa prerezávajú dolné stredné rezáky. Tento údaj je pre stomatológov dôležitý z toho dôvodu, že tento časový míľnik určuje, kedy sa začnú mliečne zúbky vymieňať za stále.

● O 1 až 2 mesiace po dolných stredných rezákoch sa objavujú zväčša v páre horné stredné rezáky.

● Do konca prvého roka zväčša doplnia úsmev horné a dolné bočné rezáky.

● Približne do 16 mesiacov trvá, kým sa ako ďalšie prerežú najprv horné, potom dolné štvorky, t. j. prvé stoličky.

● Nasleduje prerezanie horných a dolných očných zubov, čiže trojok a ako posledné sa medzi 23. až 30.mesiacom zaradia druhé stoličky, čiže päťky.

● Črenové zuby sa v mliečnom chrupe nevyskytujú.

● V troch rokoch býva prerezávanie ukončené 20 mliečnymi zubami v plnej zbroji.

Viete, že…

● Zuby sa v ústach dieťaťa začínajú vyvíjať okolo piateho mesiaca tehotenstva matky?

● Kompletný detský chrup obsahuje 20 zubov?

● Na prvú návštevu zubára by sme mali zobrať dieťa do šiestich mesiacov od objavenia prvého mliečneho zuba, prípadne vo veku 1 roka?

● Mliečne zuby vypadávajú v poradí v akom narástli? Ako prvé teda vypadávajú v období šies-teho a siedmeho roka veku dieťaťa dolné jednotky.

