František prišiel o robotu v Česku, o pomoc prosil štát: Po odpovedi od vlády nevie, ako ďalej

Koronakríza hlboko zasiahla aj rodinu Františka (53).

Košičan ešte donedávna pracoval ako koordinátor v oblasti strojárstva v Českej republike, no od konca februára je kvôli pandémii koronavírusu doma a bez práce. Štvorčlennú domácnosť teraz ťahajú z manželkinho platu a rodina ráta každé jedno euro. O pomoc a radu, ako postupovať v tejto situácii, František žiadal aj cez Úrad vlády SR, no dočkal sa len všeobecnej odpovede. Podľa neho by sa už mali kompetentní zamyslieť nad tým, kedy zmiernia obmedzenia pre ľudí so živobytím za hranicami.

František (53) chodieval do Česka na mesačné turnusy s týždenným oddychom v Košiciach. Koncom februára mal nastúpiť do práce, no po dohode so zamestnávateľom ešte zostal pár dní doma. Onedlho sa začala naplno prejavovať pandémia koronavírusu. Čísla nakazených rapídne stúpali, hranice sa uzatvorili a František sa už nemal ako dostať do roboty. Pre jeho rodinu sa začal tvrdý boj o prežitie.

Miesto práce má ďaleko za 30-km vzdialenosťou od hraníc, takže pendlovať nemôže. „Dotklo sa to aj celej firmy, ktorá pôsobí v Česku i na Slovensku. Môj šéf je Slovák žijúci v českom Liberci a ako konateľ firmy potrebuje riešiť pracovné záležitosti aj osobne. Ani on nemôže pracovať, lebo ak by prekročil hranice, išiel by do karantény,“ približuje František.

Obracajú každé euro

Dočasnú brigádu si skúšal nájsť aj doma, žiaľ, márne. „Neostáva mi nič iné, než robiť okolo domu, či pracovať v záhrade. Príjem pre rodinu zabezpečuje len manželka pracujúca v potravinách. Zarobí 450 eur, skrátili jej pracovný čas a je vystavená veľkému riziku. Je šťastie, že je stále zdravotne v poriadku,“ priznal muž, podľa ktorého je ekonomicky lepšie, že deti teraz nemusia chodiť do školy.

„To by predstavovalo ďalšie náklady na dopravu a stravu. Musíme žiť skromne a obracať každé jedno euro. Zrazu si človek uvedomí, aké dôležité je mať financie na zaplatenie telefónu či internetu, aby sme neostali odrezaní od sveta a deti sa mohli naďalej vzdelávať,” hodnotí František s tým, že so žiadosťou o radu, ako sa dostať do práce a postupovať v tejto zložitej situácii, oslovil aj Úrad vlády SR.

Chce pracovať

So svojím problémom sa obrátil aj priamo na Igora Matoviča či predsedu parlamentu Borisa Kollára. Od premiéra sa odpovede nedočkal, a hoci predseda parlamentu mu odpísal, ale bez poskytnutia riešenia. „Keďže pracujem v Česku, nevedia mi pomôcť a o pomoc mám žiadať tam. Ja od štátu nechcem peniaze, ale možnosť ísť znovu pracovať. Rovnako, ako aj ostatní ľudia, ktorí prišli o prácu, sa cítim deprimovaný a neschopný, lebo neviem pomôcť svojej rodine,” dodal František.

Zúfalý muž sleduje dianie aj v Rakúsku či Česku, kde sa podľa neho snažia vyjsť v ústrety aj ekonomike. „Kroky vlády na zamedzenie nákazy vnímam ako veľmi dobré, no zároveň prísne.uviedol František s tým, že hoci slovenská vláda stále sľubuje pomoc všetkým občanom, v praxi to podľa neho tak nevyzerá.

„Na ľudí, ktorí sú na tom podobne ako ja, sa vykašľali! Aj keď som ich viackrát oslovil. Nepotrebujem žobrať, viem si zarobiť, no teraz musíme naozaj žiadať pomoc a o to, aby ľuďom čím skôr dovolili pracovať,” zdôraznil nespokojne.