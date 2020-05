Pulev proti Joshuovi ako rímski gladiátori? V hre je aj staroveká aréna

Najlepší svetoví boxeri ako gladiátori v starom Ríme? Nie je to nemožné.

Promotér Bulhara Kubrata Puleva navrhuje, aby sa súboj jeho klienta s Britom Anthonym Joshuom o titul majstra sveta v superťažkej hmotnostnej kategórii uskutočnil v známom amfiteátri z prelomu letopočtov v chorvátskom meste Pula. Dokonca by mohli boxovať za účasti divákov.

Ostro sledovaný súboj Joshuu s Pulevom sa mal pôvodne konať 20. júna na futbalovom štadióne Tottenhamu v Londýne. Táto možnosť je však nereálna vzhľadom na opatrenia britskej vlády v boji proti novému koronavírusu. Podujatie zatiaľ nemá oficiálne nový dátum, ani miesto určenia. Špekuluje sa však vo veľkom. Definitíva by mala podľa promotéra Ivajla Goceva padnúť do štyroch týždňov. V súvislosti s novým dátumom sa uvažuje o auguste, resp. septembri. "Rozprávali sme sa o možnosti presunúť sa do Chorvátska. V Pule je unikátny rímsky štadión - Pula Arena. Myslím si, že by to mohlo byť vhodné miesto," uviedol Gocev, cituje ho portál BBC Sport.

Tridsaťročný Joshua by mal proti Pulevovi obhajovať opasky šampióna organizácií IBF, WBA a WBO. Jeho promotér Eddie Hearn si myslí, že veľký duel o titul majstra sveta by sa mal odohrať pred divákmi. Ich neúčasť by bola pre neho krajná možnosť. A Chorváti by v rozľahlej aréne s kapacitou 7000 miest na sedenie vedeli zabezpečiť účasť fanúšikov tak, aby neboli porušené bezpečnostné a hygienické normy súvisiace s ochranou pred pandémiou koronavírusu. "Je to možnosť, ktorú naozaj zvažujeme. Je to v strede Európy. Dobrá príležitosť pre divákov, len sa musia prijať správne opatrenia. Chceme, aby podmienky boli prospešné pre obe strany. V Bulharsku sa nemôžu stretnúť, pretože Joshua by s tým nesúhlasil," doplnil Gocev.

Pula Arena bola postavená v rokoch 27 pred naším letopočtom až 68 nášho letopočtu a patrí medzi šesť najväčších rímskych arén na svete. Napriek tomu, že je najlepšie zachovanou starovekou pamiatkou v Chorvátsku, nie je uvedená na zozname svetového dedičstva UNESCO. V minulosti bola hojne využívaná ako dejisko viacerých veľkých koncertov. Medzi najväčšie hviezdy, ktoré tam vystúpili, patria taliansky operný spevák Luciano Pavarotti, britský popový spevák a skladateľ Elton John či americká rocková kapela Foo Fighters.

Joshua a Pulev sa mali pôvodne stretnúť v ringu už v októbri 2017 vo waleskom Cardiffe, ale 34-ročný Bulhar prezývaný "Kobra" mal vtedy poranené rameno. Pulev je momentálne jeden z najpopulárnejších športovcov v Bulharsku. V profikariére utrpel dosiaľ iba jedinú prehru (bilancia 28-1), v roku 2014 v nemeckom Hamburgu ho v súboji o titul v organizácii IBF v piatom kole knokautoval Ukrajinec Vladimir Kličko. Joshua má na konte 23 víťazstiev v 24 zápasoch.