Sagan v sukni chce opäť vystrčiť rožky: Netrpezlivo čaká na preteky

V rozlete ju pribrzdila pandémia. Šiesta cyklistka z juniorských MS v pretekoch s hromadným štartom z roku 2013 Tereza Medveďová (24) absolvovala v sezóne len tri preteky - jedny na ceste a dvoje na MS dráharov.

Slovenská univerzálka je od januára členkou zoskupenia WCC Team. Po karanténe trénuje a čaká, kedy začne pretekať. Zatiaľ je totiž známy iba kalendár World Tour.

„Práve som sa vrátila z tréningu. Spolu s tromi kadetmi z ŠK Podbrezová, v ktorom je trénerom otec Peter, sme jazdili v okolí Lomu nad Rimavicou. Aj keď sú chalani odo mňa o niečo mladší, sú silní, dobre sa mi s nimi trénuje,“ rozhovorila sa pre Nový Čas Medveďová.

Po pretekoch v Belgicku a Nemecku sa Tereza vrátila do švajčiarskeho Aigle, kde dočasne býva, a keď sa vo svete zrušili všetky preteky, 22. marca musela odísť domov a na Slovensku absolvovať dvojtýždennú karanténu. „Trénovala som naďalej každý deň podľa pokynov Adama Szabóa, slovenského trénera, ktorý v tíme pôsobí.“

WCC Team je deväťčlenný a národnostne pestrofarebný. Tvoria ho po jednej pretekárka z Bieloruska, Izraela, Etiópie, Litvy, Česka, Barbadosu, Čile, Kanady a zo Slovenska. „Dvakrát do týždňa máme tímový online míting, online cvičím aj s fyzioterapeutkou, posilňujem. Netrpezlivo čakám, keď sa situácia s koronavírusom trochu upokojí a budeme môcť opäť pretekať. Tešila som sa na júnové spoločné majstrovstvá SR a ČR v českom Opočne, ale ani tie nebudú, odložili ich na august. Prípadnú účasť na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku, ktorý sa uskutoční koncom septembra, som ešte neriešila, viem však, že trať tam bude veľmi ťažká.“

V roku 2013 na MS vo Florencii v pretekoch jednotlivcov skončil aktuálne trojnásobný majster sveta Peter Sagan šiesty. Tú istú priečku obsadila vtedy ešte juniorka Medveďová. Niektoré médiá ju označili za „Sagana v sukni.“ Medveďová však v ďalších rokoch na tento výborný výsledok nenadviazala. „Ježiš, na ten okamih, keď som vo Florencii došla do cieľa, nikdy nezabudnem. U žien nejestvuje kategória do 23 rokov a nás hneď na to ,hodili' medzi skúsené pretekárky kategórie Elite. Jazdila som potom v dobrých tímoch, zväčša som však musela robiť tímové záležitosti a nie pozerať sa na seba, ale na tím. Stále však mám motiváciu niečo veľké dokázať. Musím však na sebe ďalej pracovať,“ uzavrela.

Program UCI cestných cyklistiek:

1. august: Strade Bianche (Tal.)

8. - 9. august: Postnord Vårgårda (Švéd.)

13. - 16. augusta: Okolo Nórska (Nór.)

26. augusta: Plouay - Lorient (Fran.)

29. augusta: Le Tour de France (Fran.)

1. - 6. septembra: Boels Ladies Tour (Hol.)

11. - 19. septembra: Giro d’Italia (Tal.)

18. - 23. septembra: národné šampionáty

20. - 27. septembra: MS vo Švajčiarsku

30. septembra: Flèche Wallonne (Belg.)

4. októbra: Liège - Bastogne - Liège (Belg.)

10. októbra: Amstel Gold Race (Hol.)

11. októbra: Gent - Wevelgem (Belg.)

18. októbra: Ronde van Vlaanderen (Belg.)

20. októbra: Tour of Guangxi (Čína)

20. októbra: Driedaagse Brugge - De Panne (Belg.)

23. - 25. októbra: Tour of Chongming Island (Čína)

25. októbra: Paris - Roubaix (Fran.)

6. - 8. novembra: Madrid Challenge by La Vuelta (Šp.)

Tereza Medveďová

narodená: 27. 3. 1996

tím: WCC Team

top výsledky:

- 6. na MS 2013

- víťazka M SR (cestné preteky) 2018

- víťazka M SR (časovka) 2015

- 2x druhá na M SR (2019 a 2015)

- 2x tretia na M SR (2017 a 2016)

- 6. na Okolo Bretónska (2016)