Pred 75 rokmi sa skončila 2. svetová vojna: Treba o tom hovoriť mladým, zhodli sa politici

Víťazstvo nad fašizmom je potrebné si pripomínať aj v súčasnosti, aby sa nezabudlo na hrôzy vojny a na obete tejto ideológie. Zhodli sa na tom viacerí predstavitelia parlamentných strán. Pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom skonštatovali, že koniec vojny mal veľký význam aj pre Slovákov, pretože sa dokázali vzoprieť totalitnému režimu.

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš pripomenul, že ideológia fašizmu sa rodila postupne, začala sa nenávisťou a viedla k vyvážaniu ľudí do koncentračných táborov. Ich príbehy podľa neho treba pripomínať najmä mladým generáciám. "Ak niekto popiera holokaust, hovorí o parazitoch alebo že niekoho platia židia, treba si uvedomiť, že toto je len začiatok. Kam to môže zájsť, to je už na nás," poznamenal. Deklaroval, že OĽaNO odmieta extrémizmus a hoci rešpektuje rozhodnutie voličov ĽSNS, odmieta s nimi spolupracovať.

Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský zdôraznil, že nesmieme zabudnúť na milióny mŕtvych, ktorý má fašizmus na svedomí. Poukázal na potrebu informovať o tom najmä mladých, aj vzhľadom na ich politické preferencie. "Mám pocit, že mladí ľudia nevedia, čo to fašizmus bol, čo spôsobil, čo znamenal a najmä aký bol proces jeho vzniku," podotkol s tým, že aj v súčasnosti vidieť paralelu s niektorými zoskupeniami, tváriacimi sa ako štandardná strana. Hoci nie je nadšený z prítomnosti ĽSNS v parlamente, treba podľa neho rešpektovať rozhodnutie voličov a nemožno sa tváriť, že tam nie sú.

Význam Dňa víťazstva nad fašizmom zdôraznila i predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. "Dôležitosť je o to naliehavejšia práve dnes, keď sa nám tu plazivo vkrádajú rovnaké myšlienky a ideológia, ktorá má za následok milióny obetí," uviedla s tým, že pre zachovanie demokracie a ochranu slobody jednotlivca je potrebné postaviť sa ideológii fašizmu a nebáť sa ju pomenovať. Podotkla, že preto SaS odmieta akékoľvek legitimizovanie a spoluprácu s extrémistickými stranami, konkrétne aj s ĽSNS.

"Ľahké je sa onálepkovať, pourážať a znenávidieť. Ale to je cesta do pekla, ako sme sa poučili pred 75 rokmi," uviedol predseda európskeho parlamentného výboru Tomáš Valášek (Za ľudí) s tým, že mier nie je len absenciou vojny, a hoci majú krajiny medzi sebou rozdiely, treba ich prekonávať trpezlivo, s pochopením a rešpektom. Upozornil na tendencie členov ĽSNS "velebiť" ideológiu, ktorá spustila vojnu v minulosti, a podotkol, že ich taktika rozdeľovania a rozdúchavania hnevu je to, čo ju môže v budúcnosti opäť spôsobiť.

Predseda zahraničného výboru Juraj Blanár (Smer-SD) zdôraznil, že vojna je najväčším zlom ľudstva, spôsobuje utrpenie, bolesť a stratu životov. Vďaka podľa neho patrí tým, ktorí prispeli k oslobodeniu. Poznamenal, že pre Slovensko bola v tomto rozhodujúca Červená armáda po boku s Prvým česko-slovenským armádnym zborom. Druhú svetovú vojnu označil tiež za skúšku Slovákov, ktorí sa nevzdali a cez SNP vyslali jasný odkaz proti fašizmu. "Je našou povinnosťou tento odkaz chrániť," zdôraznil. V súvislosti s ĽSNS poukázal na spoluprácu koalície so stranou, keď si podľa neho spolu s nimi zvolila do Súdnej rady SR sudkyňu Alenu Svetlovskú.