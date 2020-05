Laura našla jednoduchý spôsob, ako precestovať svet za málo peňazí: Jej nápad si zamilujete

Precestovala svet, videla množstvo zaujímavých miest a pritom prespávala v domoch úplných cudzincov.

Všade, kam prišli, sa Laura Fisher (36) a jej partner Barry McNeice (35) z anglického mesta Penwortham okamžite stali súčasťou miestnej komunity. Vďaka tomu toho videli a zažili viac ako obyčajní turisti, informuje portál Lancashire Post

Ako to je možné? Ich tajomstvom je opatrovanie psov. Táto myšlienka skrsla Laure v hlave, keď počas dovolenky v Los Angeles pred 18 mesiacmi vyvenčila psíka jednej ženy. Tá im ukázala stránku, ktorá sa zaoberá práve opatrovaním zvierat. Vysvetlila, ako systém funguje - je potrebné si vytvoriť profil, ľudia s domácimi miláčikmi si taktiež vytvoria profil a potom sa v prípade núdze cez stránku spoja. "Myslela som si, že nikto by nemal toľko dôvery pustiť k sebe žiť cudzích ľudí, no opak je pravdou a my sme ostali veľmi dobrými priateľmi s tými, u ktorých sme prespávali," hovorí.

Momentálne žije aj s partnerovými rodičmi v Penworthame. Laura navštívila trinásť krajín, z toho sedem ako opatrovateľka psov. S Barrym prebývali v 23 domoch a dokopy sa starali o 25 psov a 20 mačiek. Navštívili Thajsko aj Austráliu, Spojené štáty americké i Francúzsku Polynéziu.

"Náš prvý zákazník bol z Virginie v USA, starali sme sa o zlatého retrívera Roxyho. Bol to krásne sídlo v hodnote niekoľkých miliónov a ten pár nám uvaril večeru, keď sme prišli," hovorí Laura. "Roxyho sme vzali na trh krabov a vína vo Virginii a dokonca aj na výlet do Washingtonu DC. Psíky vždy rozmaznávame a berieme ich všade s nami."

USA a Kanada patria medzi ich najobľúbenejšie destinácie. Obom sa páčili rozdiely medzi týmito krajinami a s radosťou precestovali ich najväčšie mestá. Síce mnohí by si pomysleli, že najviac im museli ulahodiť tri mesiace na nádhernom ostrove Moorea neďaleko Thajska, no aj napriek krištáľovo čistej vode a zlatistému piesku uprednostňujú mestá.

Za tieto príležitosti vďačia hlavne ich láske k psom. "Keď sme spočiatku cestovali, mala som problémy s tým, že si nemôžeme so sebou vziať nejaké domáce zvieratko. Aby ste sa stali opatrovateľom psov, musíte spĺňať isté nároky. Musí byť očividné, že milujete zvieratá. Ak nebudete pôsobiť dôveryhodne, prácu nedostanete."

Vďaka skvelým hodnoteniam na danej stránke sa im podarilo získať ďalších klientov. No po všetkých týchto dobrodružstvách so zvieratami a cestovaním je načase, aby sa opäť usadili v Spojenom kráľovstve. Keďže Laura ukojila svoju túžbu po cestovaní, teraz sa vrátila k svojmu pôvodnému zamestnaniu - medicínska reprezentantka. Stará sa o styky medzi farmaceutickými, medicínskymi spoločnosťami a zdravotníkmi. No naďalej veľmi dobre vie, že kedykoľvek sa môže vrátiť opäť k cestovaniu a starať sa o psíky cudzích ľudí.