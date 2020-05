Kreativita tejto dvojice nepozná hranice! Dávid s priateľkou precestovali Slovensko z pohodlia domova

Slovensko čaká ďalšie uvoľňovanie opatrení. Hoci sa situácia zlepšuje, vášniví cestovatelia si ešte dlho neprídu na svoje a budú sa musieť uspokojiť aj s našou krajinou.

Dá sa to zvládnuť aj v karanténe! Krásy nášho malebného Slovenska využil vo svojom najnovšom cestovateľskom videu dobre známy Piešťanec Dávid, ktorý sa spolu s priateľkou vybral na kreatívnu cestu naprieč maličkou, no na kultúru bohatou krajinou. A to všetko rovno z pohodlia domova! Pozrite sa s nami na to, ako precestovali Bratislavu, Piešťany či Čičmany. Veľké zakončenie ich karanténnej púte v Košiciach vás dostane do kolien.