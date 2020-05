Miro Jaroš spravil husársky kúsok: Do nového klipu zlákal prezidentku Čaputovú!

Spevák Miro Jaroš prišiel s novinkou, ktorá má povzbudiť všetky deti, ich rodičov, ale vlastne aj všetkých na Slovensku po tom, čo do našich životov zasiahla pandémia koronavírusu.

Prečo nemôžeme ísť do škôlky či objať starkú, pýtajú sa deti rodičov vo videoklipe. Spevák dáva odpoveď a zároveň im ponúka povzbudenie nielen on, ale aj známi Slováci či ostatné rodinky s deťmi. Odkaz je jasný - zvládneme to!

K projektu sa pridali mnohí Mirovi kolegovia a priatelia so svojimi rodinami - raper Kali, speváčka Tina a raper Separ, spevák Peťo Cmorik, deti herečky Kristíny Tormovej či exfarmárka Lucia Mokráňová s veľkým tehotenským bruškom. Vo videoklipe účinkovala dokonca aj prezidentka Zuzana Čaputová. Zatiaľ čo ostatní sa predstavili v domácom prostredí alebo vonku, ju vidíme ako väčšinou perfektne upravnú a v prezidentskom paláci.

,,Pozdravom prispeli tiež moji kamaráti z detského segmentu - Spievankovo, Fíha Tralala, Smejko a Tanculienka alebo Paci Pac. Zámerom bolo spojiť doteraz „nespojiteľné“. Terajšia situácia si naozaj vyžaduje spojenie všetkých bez ohľadu na postavenie či exkluzivitu. Pridali sa aj zamestnanci televízie Markíza a televízie Joj," povedal Miro Jaroš. „Mojím prianím je, aby sme sa hlavne zabavili a povzbudili sa navzájom. Uvedomili si, ako veľmi sa potrebujeme,“ dodal miláčik detského publika o klipe.