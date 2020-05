Hviezda seriálu Oteckovia čaká bábätko: Nadšené reakcie hereckých kolegov

Konečne priznali radostné očakávanie! Ešte na začiatku marca prišiel Nový Čas s milou správou, že známy herecký pár Robo Jakab (43) a hviezda z obľúbeného markizáckeho seriálu Oteckovia Anička Rakovská Jakabová (26) čakajú svoje prvé vysnívané dieťatko.

Hoci vtedy ani jeden z dvojice túto informáciu nepotvrdil, teraz sa obaja rozhodli ísť s pravdou von. Tehotenské bruško by totiž herečka skrývala už len veľmi ťažko. Šťastní manželia sa tak po necelých dvoch rokoch od svojej tajnej svadby stanú hrdými rodičmi. Čoskoro sa dočkajú svojho prvého vytúženého dieťatka. Po tom, ako Robo s Aničkou spečatili svoju úprimnú lásku v auguste 2018, sa z nich stane kompletná rodina.

Napriek tomu, že informáciu Nového Času o tehotenstve nechceli prominentní rodičia potvrdiť a toto tajomstvo si strážili, milú správu si nechali až nateraz, keď už tehotenstvo nie je možné maskovať. Po mesiacoch mlčania sa tak pochválili vydarenými fotkami na sociálnej sieti. Známu herečku z markizáckych Oteckov tak už zdobí veľké tehotenské bruško, ktoré jej veľmi pristane. „Tak som sa konečne pozrela do toho zrkadla a sa mi zdá alebo...? To bude tou karanténou,“ dodala vtipne Anička k nádherným tehotenským fotkám, ktoré si dali manželia spraviť. Dvojica sa už v minulosti vyjadrila, že by uvítala, keby sa ich rodina rozrástla. „Určite som pripravený na rodinu, a keď to príde, tak sa budem len tešiť,“ zdôveril sa Novému Času Robo už v minulosti.

Táto milá správa okrem fanúšikov potešila aj mnohých hereckých kolegov, ktorí budúcim rodičom okamžite gratulovali a tešili sa s nimi. „Držte sa,“ napísal k záberu Vladimír Kobielsky. „Juchuuuu,“ nadšenie neskrývala ani Mirka Partlová, ktorá hrala Robovu partnerku v jojkárskom Paneláku dlhé roky a herca tak dobre pozná. „Blahoželám,“ dodala taktiež Zuzana Vačková.