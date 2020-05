Hokejista Špirko maká naplno: Bagruje bazén a stavia plot

Fyzická práca mu nie je cudzia! Hokejový reprezentant a naposledy hráč Dukly Trenčín Rastislav Špirko (35) si zveľaďuje svoj rodinný dom v Turčianskej Štiavničke. Denníku Nový Čas ukázal, ako mu to ide s bagrovaním a so stavaním plotu!

Skúsený slovenský hokejista Rastislav Špirko je od začiatku marca bez práce, keďže koronavírus predčasne ukončil tohtoročnú Tipsport ligu. „Keďže som už niekoľko týždňov doma, tak som si povedal, že ten čas využijem užitočne a dokončím si nejaké práce na dome v Turčianskej Štiavničke.prezradil nám Rasťo, ktorého práca za volantom bagra baví. „Vyskúšal som si to asi pred mesiacom prvýkrát a je to naozaj super. Nie som v tomto odbore ešte macher, ale zdokonaľujem sa,“ zasmial sa šikovný útočník, ktorý si vlastnými rukami robí aj múr na svojom dome. „Je to oporný gabiónový múr, takže ako vidíte, momentálne sa nenudím.“

Majster českej ligy z roku 2010 z Pardubíc túto sezónu dohrával v Trenčíne. „Zmluva sa mi skončila a uvidíme, čo bude ďalej. Neviem, či ostanem na Slovensku, alebo pôjdem do zahraničia. Situácia na trhu nie je momentálne ideálna, takže uvidíme v najbližších týždňoch, ako sa to rozbehne a kedy sa vôbec začne s prípravou na nový ročník,“ dodal Špirko.