Dominika odhalila vozový park kočíkov: Pre synčeka majú pripravený luxus

Deň D sa pomaly blíži. Bývalá tenistka Dominika Cibulková (31) prežíva posledný mesiac pred pôrodom v pokoji a s úsmevom na tvári. V rozhovore však priznala, že nie vždy tomu tak bolo.

Zo začiatku mala z tehotenstva veľký stres, no postupne v sebe dokázala nepríjemné pocity potlačiť. Zároveň pre Nový Čas odhalila aj svoj svoj luxusný „vozový park“, v ktorom bude malého Jakubka kočíkovať.

Vždy dobre naladená Dominika sa už pôrodu nevie dočkať. „Som trošku prekvapená z toho, ako sa s tehotenstvom vyrovnávam. Zo začiatku som mala totiž veľký stres. V noci som sa preto občas aj zobudila, keď ma prepadol nepríjemný pocit, že budem za pár mesiacov rodiť. Ale už to beriem tak, že každá žena to zvládla, tak to zvládnem aj ja. Keď príde ten správny čas, tak to určite dám. Inak sa cítim super. Žiadne obmedzenia nepociťujem. Iba sa občas viacej zadýcham,“ opísala s úsmevom Cibulková svoje pocity a dodala, že koronavírus jej vrásky na čele nerobí.

„Tým, že som tehotná, tak aj tak teraz trávim viacej času doma. Nechodím do roboty, takže s tým starosti nemám. Zariaďujeme si s Michalom chalupu a robili sme aj malému izbičku. To nás v posledných dňoch dosť napĺňalo. Od rodičov sme dostali aj Fendi kočík ako darček. Pre tradície sa k nám dostal až teraz. Michal však neznáša monogramy a práve tento kočík je ladený do takého monogramového štýlu. Navyše nie je fanúšikom ani veľkých značiek, ktoré pútajú pozornosť logami. Preto mi dopredu povedal, že ‚láska, ja toto určite kočíkovať nebudem, bude to na tebe‘. Bol to taký vtipný šplech. V zálohe máme ešte dva ďalšie kúsky,“ smiala sa Domča.

Prepúšťať nemusela

Dominika víta postupné uvoľnovanie opatrení, hlavne pre svoju tenisovú akadémiu. „Mám radosť, že som mohla opäť spustiť moju akadémiu Love4Tennis. Máme skvelý kolektív trénerov a výborných manažérov, vďaka ktorým sme nemuseli nikoho prepúšťať. Teším sa, že sme mohli trénerov zapriahnuť do roboty a začína sa to pomaly rozbiehať. Samozrejme, striktne dodržiavame všetky opatrenia,“ prízvukovala víťazka Turnaja majstrov WTA z roku 2016. Tenisových fanúšikov ale zrejme nepoteší jej hrozivá predpoveď.

„Čo sa týka sezóny profesionálnych tenistov, môj skromný typ je, že táto súčasná sa uzavrie a začne sa až v novom roku 2021. Myslím si však, že momentálne nikto nevie, čo sa bude vlastne diať. Čo sa rozprávam s hráčkami, tak sú dva tábory. Do jedného patria baby, ktorým začiatok sezóny vychádzal podľa predstáv a teraz im tenis chýba. Sú z toho smutné a nešťastné. Ale na druhej strane sú aj také hráčky, ktoré mi písali, že sú skoro dva mesiace doma a tenis im vôbec nechýba. Keby som stále hrala, asi by som z toho bola zo začiatku vykoľajená, ale podmienky má každý rovnaké. Osobne sa riadim heslom, že ak s vecami nedokážeme pohnúť, tak je potom zbytočné sa pre ne trápiť,“ uzavrela Cibulková.

Schválený Michalom

Stokke Xplory

cena: 800 €

Otvoriť galériu Cibulková má už pripravený luxusný kočíkový park. Zdroj: anc

 sivá farba

 Dieťa zdvihne na podporu očného kontaktu

 Béžový odtieň

 Rukoväte sú potiahnuté kožou s chrómovanými doskami, 4-polohové sklopné operadlo

Neschválený Michalom

Bugaboo Fox 2

cena: 1 200 €

Otvoriť galériu Cibulková má už pripravený luxusný kočíkový park. Zdroj: anc

 Čierna farba

 Ideálny na prechádzky prírodou i mestom či nakupovanie