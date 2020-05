Tento rok môže ubudnúť vyše 80-tisíc pracovných miest: Kde vám hrozí prepúšťanie

Dostali ste výpoveď, alebo vám to hrozí? Mnohí Slováci hľadia do budúcnosti s obavami, naša ekonomika sa potáca a nik nevie, čo všetko sa môže stať.

Dôvodov na pesimizmus však ubúda. Vláda v pondelok rozhodla, že v stredu uvoľní hygienické obmedzenia, a tak pomôže ekonomike. V ktorých krajoch a v ktorých odvetviach je situácia najhoršia?

Od marca zamestnávatelia na Slovensku nahlásili 34 hromadných prepúšťaní. O prácu by malo prísť 5 384 osôb. Z najnovších údajov ústredia práce vyplýva, že najviac ohrozených miest je vo výrobe nábytku (1 119), baníckych strojov (736), kufrov a kabeliek (571) a elektrických svietidiel (450). Z nevýrobných činností sú na tom najhoršie herne (398) a ostatná zdravotná starostlivosť (114). „Náš odhad zvýšenia nezamestnanosti na Slovensku je na úrovni 10 percent. Rozbeh ekonomiky bude postupný a jej bežný, stabilný chod bude až koncom roka,“ tvrdí manažérka personálnej spoločnosti Manuvia Jana Mesárová.

Zamestnanosť utrpí

Koľko ľudí ohrozuje hromadné prepúšťanie, vieme preto, že zamestnávatelia musia údaje poskytnúť úradom práce. Počet ľudí, ktorí prídu alebo môžu prísť o miesto mimo tohto režimu, známy nie je. Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií odhaduje, že tento rok u nás ubudne 88-tisíc pracovných miest. Miera nezamestnanosti meraná štatistickým úradom by tak mohla dosiahnuť 8,8 percenta.

Odhad už zahŕňa pozitívny vplyv vládnych opatrení na pomoc zamestnávateľom. „Predpokladáme, že bez týchto opatrení by došlo k výraznejšiemu prepúšťaniu a nezamestnanosť by bola o takmer 20-tisíc osôb vyššia,“ povedal riaditeľ inštitútu Eduard Hagara. Analytici predpokladajú, že v druhej polovici roka sa začne oživenie trhu práce. Bude však postupovať pozvoľna, a preto predkrízovú úroveň zamestnanosti dosiahneme najskôr v roku 2024.

Ešte sme len na začiatku

Jana Mesárová, district manager Manuvia

- Koronakríza má výrazný negatívny vplyv aj na slovenský pracovný trh. Pocítili sme to v prvej fáze, keď kľúčoví zamestnávatelia pozastavili svoje prevádzky. Hneď nato prišiel do hry ďalší faktor, a to globálny ekonomický. Dopyt sa znížil a hoci zamestnávatelia sú pripravení, ich produkcia nie je na 100 percent vyťažená. Rozbeh ekonomiky bude postupný a jej bežný, stabilný chod bude až koncom roka.

Údaje za apríl povedia viac

Naša ekonomika sa čiastočne uzavrela v polovici marca. V štatistike nezamestnanosti sa to prejaví o čosi neskôr. „Výraznejší vplyv očakávame skôr za apríl,“ hovorí analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová. Kým niektoré firmy ešte neprepúšťajú, ďalšie ani nemôžu. Ak chcú príspevok na mzdu zamestnanca, ktorý im štát ponúka, musia sa zaviazať, že ešte dva mesiace ho neprepustia. Navyše, zákonom sa rozšírila ochrana pred skončením zamestnania.