Najtemnejšie tajomstvo princeznej Diany odhalené? Dokument Netflixu otvorí kráľovskej rodine bolestivé jazvy!

Televízia Netflix sa chce vo štvordielnom dokumente nazvanom Byť mnou: Diana špárať v psychickom zdraví princeznej Diany, matky princov Williama a Harryho.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Tí sa tak musia pripraviť na to, že sa bude svet pozerať na rozprávanie rôznych ľudí považovaných za svedkov Dianinho života, ktorí majú otvorene hovoriť nielen o princezninej bulímii, ale aj o jej štyroch pokusoch o samovraždu. V dokumente sa majú použiť doteraz nevysielané zábery princeznej Diany z rokov 1990 až 1992 a rozhovory s ľuďmi, ktorí jej boli v tom čase najbližší - v čase, keď sa rozchádzala s princom Charlesom a mierila k rozvodu.



,,Členovia britskej kráľovskej rodiny sa odmietnu na tomto dokumente podieľať, rovnako tak to odmietnu členovia rodiny Spencerovcov. William a Harry budú veľmi naštvaní a nahnevaní. Bude to veľké sklamanie hlavne pre Harryho, ktorý s televíziou Netflix spolupracoval. Navyše v čase, keď sa kráľovská rodina vysporiadava s odchodom Harryho a Meghan, nie je načasovanie vôbec dobré," cituje denník The Sun.